Chery, gençlere yönelik elektrikli otomobil modeli QQ3'ü resmen tanıttı. Henüz fiyatını bilmediğimiz otomobil, farklı otomobillerden esinlenilen tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte Chery QQ3'ün tasarımı ve özellikleri...

Çinli otomobil devi Chery, düzenlediği bir etkinlikte bir süredir gündemde olan kompakt SUV modelini tanıttı. "QQ3" olarak isimlendirilen otomobil, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Chery QQ3'ün tasarımına ve teknik özelliklerine yakından bakalım.

Chery'nin yeni otomobili, tasarım açısından oldukça tanıdığımız bir silüete sahip. Bu bağlamda; otomobilin farları doğrudan Porsche'yi andırıyor. Arka aydınlatmalarda ise Citroen'in bir önceki nesil C3'ten esinlenildiğini görüyoruz. Kia EV3'e benzeyen jant tasarımlarıyla donatılan otomobil, dışarıdan bakıldığında fena görünmüyor diyebiliriz.

Karşınızda Chery QQ3

Otomobilin iç kısmına baktığımızda ise oldukça modern ancak bir o kadar da sade bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Kabinde yer alan 15.6 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı, 2.5K çözünürlük desteği ile öne çıkan detaylar arasında. 256 renkli ambiyans aydınlatma ve 50W kablosuz şarj pedi gibi özellikler de Chery QQ3'te yer alan özelliklerden.

Biraz da kaput altına bakalım. Chery'nin yeni otomobilinde 90 kW kapasiteli bir elektrik motoru bulunacak. Ancak bu elektrik motorunun nasıl bir batarya ile destekleneceği, otomobilin menzilinin ne olacağı gibi hususlar şimdilik belli değil. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

Chery, QQ3'ün fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak yıl sonuna doğru Çin pazarında satışa sunulacak otomobilin uygun fiyatlı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bu otomobil, markanın gençlere yönelik ürettiği modellerden biri.