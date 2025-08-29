Tesla, Model Y'nin yüksek performanslı versiyonunu resmen tanıttı. Türkiye'de de satışa açılan Tesla Model Y Performance isimli otomobil, makyajlı tasarımı ve yüksek teknik özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, bir süredir gündemde olan yeni otomobili Model Y Performance'ı resmen tanıttı. Bu otomobil, tasarımı ile standart Model Y'ye benzerlik gösteriyor olsa da teknik özellikleriyle önemli oranda ayrışıyor. Gelin hep birlikte Tesla Model Y Performance'a yakından bakalım.

Tesla Model Y Performance, tasarım açısından orijinal Model Y'nin makyajlı bir versiyonu olarak nitelendirilebilir. Şirket, daha iyi aerodinamik için ön ve arka kısımda yeni bir tampon tasarımı tercih etti. Ayrıca bu otomobilde Performance versiyona özel bir spoiler bulunacak. Tabii arka kısımda Performance logosunu da göreceğiz. Ancak ön ve arka aydınlatma tasarımı ile gövdeye gömülü kapı kolları gibi hususlar, orijinal modelle aynı bırakıldı.

Karşınızda Tesla Model Y Performance:

Tesla Model Y Performance'ın iç tasarımı da orijinal versiyona benzerlik gösteriyor. Ancak burada da önemli değişiklikler var. Mesela bu versiyonda ön ve arka kısımda ısıtmalı ve elektronik spor koltuklara ev sahipliği yapacak. Birinci sınıf ses yalıtım malzemesi ile daha da sessizleşen kabin, akustik cam teknolojisi ile desteklenecek. Ayrıca Tesla Model Y Performance, 16 inç boyutlu ve daha yüksek çözünürlüklü merkezi bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapacak. Performance logosu, iç tasarımda da kendini göstermeye devam edecek.

Gelelim Tesla Model Y Performance'ı özel kılan özelliklerine. Yani motoruna. Bu elektrikli otomobilde toplam 460 HP güç üreten bir çift elektrik motoru bulunacak. Tesla Model Y Performance'ın 0-100 km/s hızlanma süresi sadece 3,5 saniye olacak. WLTP standartlarına göre 580 kilometre menzile sahip olacak otomobil, gelişmiş çok bağlantılı süspansiyon sistemi ile hem daha iyi yol tutuşu hem de daha konforlu yolculuklar sunacak.

Tesla Model Y Performance Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı Performance Dört Çeker 4.418.400 TL

Yeni Tesla Model Y Performance, oldukça pahalı bir otomobil olarak karşımıza çıkacak. Bakalım bu otomobili yollarda görecek miyiz...

Tesla Model Y Performance tanıtım videosu: