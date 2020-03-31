Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizde de oldukça sert bir şekilde hissedilmeye başlandı. Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ilk 10 ülke arasına girdi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, dünya genelinde 828.305 kişiye bulaştı ve 40.735 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Ülkemizdeki ilk vaka, resmi olarak mart ayında açıklanmış ve o günden sonra vaka sayısı hızla artmaya başlamıştı.

@KoronaReport isimli Twitter sayfası, bu akşam saatlerinde attığı bir tweet'te, Türkiye’nin en çok koronavirüs vakası görülen ilk 10 ülke arasına girdiğini söyledi. Atılan tweet'te yer alan bilgiyi Worldometer’da yer alan veriler de doğruluyor. Ayrıca Worldometer’daki verinin TÜBİTAK’ın COVID-19 sayfasındaki verilerle uyuştuğunu da belirtelim.

Türkiye, en çok koronavirüs vakası görülen 10. ülke oldu:

Şu an ülkemizde 13.531 koronavirüs vakası bulunuyor. Bu vakalardan 214’ü hayatını yitirirken 243 tanesi hastalıktan kurtulmayı başardı. Ayrıca vaka sayısına ek olarak virüsle bağlantılı en çok ölümlü vakanın gerçekleştiği ülkeler arasında da 12.sırada bulunuyoruz. Worldometer verilerine göre son 10 günde ülkemizdeki vaka sayılarının gelişimi şöyle:

22 Mart / 1.236 vaka

23 Mart / 1.529 vaka

24 Mart / 1.872 vaka

25 Mart / 2.433 vaka

26 Mart / 3.629 vaka

27 Mart / 5.698 vaka

28 Mart / 7.402 vaka

29 Mart / 9.217 vaka

30 Mart / 10.827 vaka

31 Mart / 13.531 vaka

En çok koronavirüs vakasının görüldüğü ilk 10 ülkeyse ABD, İtalya, İspanya, Çin, Almanya, İran, Fransa, Birleşik Krallık, İsviçre, Türkiye. Ayrıca şu ana kadar 100 binden fazla vakanın tespit edildiği iki ülke bulunuyor ve bu ülkeler ABD (176.518), İtalya (105.792) şeklinde.