Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, dünya genelinde 828.305 kişiye bulaştı ve 40.735 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Ülkemizdeki ilk vaka, resmi olarak mart ayında açıklanmış ve o günden sonra vaka sayısı hızla artmaya başlamıştı.
@KoronaReport isimli Twitter sayfası, bu akşam saatlerinde attığı bir tweet'te, Türkiye’nin en çok koronavirüs vakası görülen ilk 10 ülke arasına girdiğini söyledi. Atılan tweet'te yer alan bilgiyi Worldometer’da yer alan veriler de doğruluyor. Ayrıca Worldometer’daki verinin TÜBİTAK’ın COVID-19 sayfasındaki verilerle uyuştuğunu da belirtelim.
Türkiye, en çok koronavirüs vakası görülen 10. ülke oldu:
Şu an ülkemizde 13.531 koronavirüs vakası bulunuyor. Bu vakalardan 214’ü hayatını yitirirken 243 tanesi hastalıktan kurtulmayı başardı. Ayrıca vaka sayısına ek olarak virüsle bağlantılı en çok ölümlü vakanın gerçekleştiği ülkeler arasında da 12.sırada bulunuyoruz. Worldometer verilerine göre son 10 günde ülkemizdeki vaka sayılarının gelişimi şöyle:
- 22 Mart / 1.236 vaka
- 23 Mart / 1.529 vaka
- 24 Mart / 1.872 vaka
- 25 Mart / 2.433 vaka
- 26 Mart / 3.629 vaka
- 27 Mart / 5.698 vaka
- 28 Mart / 7.402 vaka
- 29 Mart / 9.217 vaka
- 30 Mart / 10.827 vaka
- 31 Mart / 13.531 vaka
En çok koronavirüs vakasının görüldüğü ilk 10 ülkeyse ABD, İtalya, İspanya, Çin, Almanya, İran, Fransa, Birleşik Krallık, İsviçre, Türkiye. Ayrıca şu ana kadar 100 binden fazla vakanın tespit edildiği iki ülke bulunuyor ve bu ülkeler ABD (176.518), İtalya (105.792) şeklinde.