Chevrolet, Elektrikli Araçlar Hakkında Video Serisi Yapacak

General Motors, elektrikli araç konusunda iddialı bir şekilde geri dönüş hazırlığında olduğunu geçtiğimiz Mart ayında açıklamıştı. Şirket koronavirüs salgını yüzünden aksayan planlarının rafa kaldırılmadığını bildirerek hayranlarını sevindirdi.

Dünyaca ünlü Chevrolet markasını bünyesinde bulunduran dev otomobil şirketi General Motors, Mart ayında yaptığı bir açıklamayla elektrikli araç alanında çok büyük çalışmalar ve hamleler yaptığını bildirmiş, kısa zaman içerisinde hayran olunacak bir araçla beraber geri döneceğini aktarmıştı. Dünya çapında birden patlayan ve pek çok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını ise büyük şirketlerin faaliyetlerinin bıçak gibi kesilmesine neden olmuştu.

Bugün gelen yeni bir bilgiye göre General Motors, daha önceden söylediklerinin arkasında durdu ve çok yakında mükemmel bir elektrikli araçla döneceğini bildirdi. Bunun yanında henüz aracın geliştirme aşaması devam ederken ünlü firma bir video serisiyle dünyayı elektrikli araçlar konusunda eğitmek istediğini de bildirdi. Daha önce piyasaya sürülen Chevrolet Bolt EV serisinden alınan ilhamla yapılan videolar firmanın YouTube kanalında izlenebilir olacak.

Akademi görevi yapması bekleniyor:

General Motors, yeni video serisine verdiği Bolt EV Akademi ismiyle bu konudaki iddiasını ortaya koydu ve konunun meraklılarına dolu ve öğretici bir içerik hazırladığını aktardı. Şirketin açıkladığına göre hazırlanan videolar potansiyel müşteriler ve araç sahipleri için sürüş ipuçlarından aracın evde ya da yolda nasıl şarj edileceğine kadar pek çok bilgiyi içeriyor. Serinin Chevrolet’nin resmi YouTube kanalında, internet sitesinde ve araç sahiplerine yönelik mobil uygulamasında 15 videoyla başlatıldığı da aktarıldı.

İçeriğin mevcut Chevrolet Bolt EV sahipleri için bilgilendirici olmasının yanı sıra aracı satın alma konusunda kararsız kalan kişiler için de bir kılavuz görevi görmesi beklentiler arasında. Araç artık pazarda uzun yıllardır var olsa bile sürüş deneyiminin neye benzediği konusunda endişe eden pek çok sürücü olduğu biliniyor. Şirketin yıl sonu yada en geç önümüzdeki sene piyasaya süreceği gelişmiş özelliklere sahip yeni elektrikli araç için çalışmalar sürerken bakalım bu videolar insanlar üzerinde ne derece etkili olacak.