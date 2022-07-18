Chris Evans, iPhone 12 Pro'dan Şimdiden Bıktı: İşte Nedeni

Geçtiğimiz haftalarda 7 yıllık iPhone 6S'ine veda eden Chris Evans, yeni telefonu iPhone 12 Pro hakkında birkaç isyanda bulundu. Evans, telefonun iPhone 6S'e göre çok çok ağır olduğunu vurguladı.

Marvel filmleriyle tüm dünyanın Kaptan Amerika olarak tanıdığı başarılı oyuncu Chris Evans, geçtiğimiz haftalarda herkesi şaşırtan bir paylaşım yapmıştı. Evans, yaptığı paylaşımda 7 yaşındaki iPhone 6S telefonuna veda ettiğini açıklamıştı. Evans, neden iPhone 6S kullanmayı tercih ettiğini de paylaşımın açıklamasında göstermişti.

Chris Evans, paylaşımında “Işıklar içinde uyu (RIP) iPhone 6S. Birlikte harika işler yaptık. Menü tuşunu özleyeceğim.” ifadelerine yer vermişti. Chris Evans, katıldığı son röportajında yeni telefona geçişinin ardından bile iPhone 6S’ini özlediğini tekrar hatırlattı.

iPhone 12, iPhone 6S'ten sonra çok ağır gelmiş:

The Grey Man için röportaj yapan Chris Evans, “iPhone 6’n için anma töreni nasıldı?” sorusuna uzunca bir cevap verdi. Evans, “Acımasızcaydı, hala özlüyorum ve aslında bunu paylaşmak istemezdim ancak yeni telefonum çok ağır gibi hissediyorum.” şeklinde konuştu. Evans, bunun ardından yeni telefonunu da çıkardı ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Telefonu tutarken desteklemek için serçe parmağınızı kullanırsınız ve gerçekten çok, çok ağır hissettiriyor. Bunu yaşayan bir tek ben miyim? Çok ağır. Demek istediğim, menü tuşunu özlüyor muyum? Evet. Menü tuşu aşırı muhteşemdi. Binlerce insan bana ‘SE’ al dedi fakat ben iPhone 6’yı istiyorum. Daha önceden bir şeyin artık çalışmayana kadar çalışmasını istiyorum.”

Chris Evans, son röportajında da iPhone 6S’e olan özlemini ve yeni telefonlara olan isyanını dile vurgulu bir şekilde dile getirdi. Evans, bir yandan da yeni telefonunun iPhone 12 Pro olduğunu göstermiş oldu.

Chris Evans'ın telefon isyanı: