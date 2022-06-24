Chris Evans, sahip olduğu iPhone 6S'ten nihayet vazgeçti. Aldığı kararı sosyal medyadan duyuran Evans'ın iPhone 6S yerine yine bir iPhone tercih ettiği görülüyor. Ünlü oyuncunun iPhone 6S'ten bugüne kadar neden vazgeçmediği ise bilinmiyor.

Kaptan Amerika ve Fantastik Dörtlü gibi yapımlarla dünyanın en ünlü Hollywood oyuncularından bir tanesi olmayı başaran Chris Evans, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Evans, yaptığı bu paylaşımda iPhone 6S telefonuna veda etti. Dünyaca ünlü oyuncunun artık 7 yaşında olan iPhone 6S'ine vedası, bazı takipçilerini güldürdü.

Chris Evans, iPhone 6S'ine veda ederken özel bir not yazdı. "Işıklar içinde uyu (RIP) iPhone 6S. Birlikte harika işler yaptık. Menü tuşunu özleyeceğim." ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, iPhone 6S'in batarya problemine atıfta bulunmayı da ihmal etmedi. "Yüzde 100 olan bataryanız bir anda yüzde 15'e düşer, dakikalar içerisinde de kapanır." diyen Evans, iPhone 6S sahibi olmanın vahşi bir yolda olmak gibi olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.

İşte Chris Evans'ın Instagram'daki vedası

Ünlü Hollywood oyuncusu, iPhone 6S yerine yine bir iPhone tercih etmiş durumda. Yapılan paylaşımda dikkat çeken bir detay, veri aktarımı yapan iPhone 6S'in son kez kullanılırken bile şarjda oluşu...

Chris Evans'ın Instagram'daki veda paylaşımı, 1.5 milyondan fazla beğeni aldı. Bazıları, bu durumu oldukça komik buldu. Bazıları ise iPhone 6S'i tek başına bir çağ olarak nitelendirip, bu değişimle bir devrin daha sona ermiş olduğunu söyledi. Evans gibi iPhone 6S'i yıllar boyunca kullanan kimi takipçilerse bu duruma üzüldüklerini söylediler. Eğer Chris Evans'ın Instagram'daki paylaşımına göz atmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Peki siz, 2015 yılında piyasaya sürülen bir akıllı telefonun 7 yıl boyunca kullanılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.