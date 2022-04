Christian Bale'in Thor: Love and Thunder ile Marvel Sinematik Evreni'ne katılacağı karakterin görünümü ilk kez ortaya çıktı. Bir aksiyon figürü üzerinde gözüken karakter, Marvel hayranlarının film için heyecanını artırdı.

Önümüzdeki 3 aylık süreçte iki yeni filmle karşımıza gelmeye hazırlanan Marvel Sinematik Evreni, ilk film olacak Doctor Strange in the Multiverse of Madness ile her gün anılmaya devam ediyor. Öte yandan Marvel’ın sevilen kahramanı Thor’un yeni filmi Thor: Love and Thunder da büyük bir beklentiyle hayranları heyecanlandırıyor.

Thor: Love and Thunder’ın merakla beklenmesinin sebeplerinden birisi de oyuncu kadrosuna katılan yeni isim olan Christian Bale idi. Bale, yeni Thor filminde baş kötü karakter Gorr the God Butcher’ı canlandıracak. Thor’a karşı mücadele edecek Bale’nin karakterinin nasıl gözükeceğiyse bugüne kadar bilinmiyordu.

Christian Bale'in karakterinin son görünümü ortaya çıktı:

Geçtiğimiz aylar boyunca setten sızdırılan bazı görüntüler, Gorr the God Butcher’ın görünümünü yansıtsa da son halini hiçbirimiz görememiştik. Fakat bugün bu durum değişti ve Thor: Love and Thunder’da Christian Bale’in canlandırdığı karakter ilk kez son haliyle gözüktü.

8 Temmuz’da vizyona girecek olan film için üretilen aksiyon figürleri, Christian Bale’in karakterine de yer verdi. Thor, Ravager Thor, Mighty Thor, King Valkyrie, Star-Lord ve Groot’un da aralarında yer aldığı figürlerden birisi de Gorr the God Butcher idi. Görseller, pek çok Marvel hayranını yeniden heyecanlandırdı.