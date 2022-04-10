Hızlı ve Öfkeli serisinin yüzü, yapımcısı ve başrolü Vin Diesel, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile öncesinde bir ‘Avengers’ üyesi olan Brie Larson’un Hızlı ve Öfkeli 10’un kadrosuna resmen katıldığını duyurdu.

‘Aile her şeyden önemlidir evlat’. Hepimiz Hızlı ve Öfkeli’de Vin Diesel’in canlandırdığı Dominic Toretto karakterinin bu sözünü biliriz. Görünüşe göre ‘aile’ daha da büyüyor. Vin Diesel, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yeni üyeyi duyurdu.

Vin Diesel’in Instagram hesabında yaptığı paylaşıma göre Hızlı ve Öfkeli kadrosuna bir süper kahraman katılıyor. Öyle az bilinen biri de değil, Marvel evrenindeki Avengers ekibinin bir üyesi olan Captain Marvel’ı canlandıran Brie Larson, Hızlı ve Öfkeli ekibine katıldı.

‘Aileye hoş geldin Brie’

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Brie Larson’un ‘aileye’ katıldığını duyuran Vin Diesel, açıklamasında şunları diyor: “Evet evet evet… Omzuma yaslanmış bu meleğin beni güldürdüğünü görüp ‘Bu Captain Marvel.’ diyorsunuzdur. Açıkça görülüyor ki bu fotoğrafta sevgi ve kahkaha var. Görmediğiniz şey ise ‘Fast 10’ kadrosunun yeni karakteri. Bizim hikayemizde onun nasıl harika bir şekilde yer alacağını tahmin bile edemezsiniz. O güzelliğinin, zekasının ve Oscar ödülünün ötesinde beklemediğiniz ama istediğiniz şeyleri seriye getirecek. AİLEYE hoş geldin Brie.”

Böylelikle Hızlı ve Öfkeli 10 ailesi daha da büyümüş oldu. Hızlı ve Öfkeli 10’in yönetmenliği Justin Lin tarafından yapılacak ve film 19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girecek. Daha önce de bildiğiniz gibi filmin kadrosuna Jason Momoa da katılmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.