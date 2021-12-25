Google’ın web tarayıcısı Chrome, gelecek yıl kullanıcılarını yeni versiyonuyla buluşturacak. Ancak Chrome 100 olarak adlandırılan yeni versiyonun bazı internet sitelerinin açılmamasına yol açacağı tespit edildi. İşte problemin kaynağı ve elde edilen ilk bilgiler…

2022 yılına girmemize çok kısa bir süre kalmışken herkesin merakla beklediği yeni olaylar giderek daha da yaklaşıyor. Sinema meraklıları yeni filmlerin vizyona girmesini, oyun tutkunları yeni oyunları ve teknoloji takipçileri de son model teknolojik cihazları dört gözle bekliyor. Ancak gelecek yıl herkesi ortak noktada buluşturacak bir gelişme de yaşanacak.

Google, 2022 yılının mart ayında Chrome tarayıcısının yeni versiyonunu yayınlayacak. Uzmanlar, Google Chrome 100 olarak tanıtılan tarayıcının ‘üç haneli’ ilk versiyon olmasından dolayı geçiş sürecinde bazı problemlere sebep olabileceğine işaret ediyor. Elde edilen bilgilere göre bazı internet siteleri yeni tarayıcıda açılmayabilir.

Google, sorunu çözmek için çalışmalara başladı:

İnternet sitelerinin kullanıcılar tarafından açılabilmesi için hangi tarayıcı versiyonunun kullanıldığı saptanması gerekiyor. Yani açmak istediğiniz kaynakların; web içeriği ve kullanıcı arasındaki arayüz olan Kullanıcı Aracısı (User-Agent) tarafından ulaşılabilmesi gerekiyor. Ancak bazı internet siteleri, tarayıcı versiyonlarının yalnızca ilk iki hanesini okuyabiliyor. Bu da Chrome’un ‘100’ versiyonunun bazı internet siteleri tarafından kabul edilmemesine yol açıyor.

Tarayıcının yayınlanan en son versiyonu hala iki haneli olan Chrome 96. Bu da şu anda internet sitelerinin iki haneli olan bu versiyonu tanıyabilmesini sağlıyor. Ancak 100 numaralı versiyonu, yalnızca ilk iki hanesi okunabildiğinden ‘10’ olarak algılanabiliyor. İlk olarak yalnızca birkaç internet sitesinde tespit edilen bu sorunun yeni versiyon yayınlandıktan sonra daha yaygın olabileceğine karar verildi. Bunun üzerine Google da bu problemin üstesinden gelmek için çalışmalara başladığını duyurdu.