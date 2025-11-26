Chrome Kullanıcılarına Müjde: Adobe Photoshop Web 1 Yıl Boyunca Ücretsiz!

Google, Chrome kullanıcılarına özel Adobe Photoshop Web'i tam 1 yıl boyunca ücretsiz kullanma olanağı tanıyor. Tabii bu ücretsiz fırsatından yararlanmak için yapmanız gereken ufak da olsa bir şey var.

Google, Chrome kullanıcılarına Adobe Photoshop Web'i tam 1 yıl boyunca ücretsiz sunuyor. Üstelik bu avantajı elde etmek için yapmanız gereken tek şey, Photoshop’un Chrome uzantısını indirip Adobe hesabınızla giriş yapmak.

Adobe, bu yeni özelliğin içerik üreticiler, tasarımcılar, sosyal medya yöneticileri ve hızlıca görsel düzenlemeye ihtiyaç duyan herkes için kullanılabilir olduğunu söylüyor. Kampanyanın geçerlilik süresi ise biraz kısa. Eğer 1 yıl boyunca Adobe Photoshop Web'i ücretsiz olarak kullanmak istiyorsanız** 8 Aralık 2025** tarihine kadar vaktiniz var.

1 yıl ücretsiz Photoshop Web nasıl alınır?

Adım #1 : Google Chrome’u açın ve Photoshop uzantısını Chrome Web Mağazası’ndan indirin.

: Google Chrome’u açın ve Photoshop uzantısını Chrome Web Mağazası’ndan indirin. Adım #2 : “Chrome’a Ekle” butonuna tıklayın.

: “Chrome’a Ekle” butonuna tıklayın. Adım #3: Adobe hesabınızla giriş yaptığınızda 12 aylık Photoshop Web aboneliğiniz otomatik olarak aktifleştirilecek.

Photoshop Web uzantısı ile neler yapılabiliyor?

Görsellerin arka planını tek tıkla kaldırabilirsiniz.

Renk ayarları, parlaklık, kontrast ve doygunluk gibi düzenlemeleri hızlıca yapabilirsiniz.

Instagram, Facebook veya YouTube kapak fotoğrafı gibi hazır kırpma boyutlarını kullanabilirsiniz.

Düzenlemeleri tarayıcıdan çıkmadan cihazınıza indirebilirsiniz.

Adobe ayrıca uzantı için yakın zamanda daha fazla araç ve hız iyileştirmesi geleceğini duyurdu. Öte yandan Photoshop, Google’ın yeni Nano Banana Pro modelini de kullanmaya başlıyor. Bu model, özellikle Generative Fill gibi metinle görsel düzenlemeyi mümkün kılan yapay zekâ özelliklerini güçlendirecek ancak bunların Chrome uzantısına ne zaman geleceği henüz açıklanmış değil.