Chrome'un Android Sürümüne Etkileyici Bir Özellik Geliyor

Google, Chrome'un Android sürümüne yeni bir gizli özellik ekledi. Şu an için kullanılamayan bu özellik, ekrana sığmayan sitelerin tamamının ekran görüntüsünün alınmasını sağlıyor. Android 11'le de ilişkilendirilen bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Chrome'un Android sürümü için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Meraklı kullanıcılar tarafından keşfedilen bu özellik, Android ekosistemindeki Chrome kullanıcılarının bir sayfanın tamamının ekran görüntüsünü alabilmelerini sağlıyor. Bir süredir Android 11'le de ilişkilendirilen bu özellik, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor.

Google, Chrome'un tüm sürümlerine bazı gizli özellikler ekliyor. Bu özellikler, "flags" olarak isimlendirilen bir bölüm altına yerleştiriliyor. İsteyen kullanıcılar da flags altında yer alan özellikleri aktif hale getirebiliyorlar. İşte Chrome'un Android sürümündeki yeni özellik de flags bölümü altında fark edildi. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.

Özellik, şu an için devreye alınmamış gibi görünüyor. Ancak flags menüsüne eklenen "Chrome Share Long Screenshots: Enables UI to edit and share long screenshots on Android" ibareli bölüm, özelliğin ne işe yarayacağını doğrudan ortaya koyuyor. Özelliğin yayınlanmasıyla birlikte kullanıcılar, ekran boyutları dışında kalan sayfaların tümünü ekran görüntüsü haline getirebilecekler.

Aslına bakacak olursak bu tür bir özellik, Android işletim sistemi üzerine arayüzler geliştiren bazı teknoloji üreticileri tarafından çoktan hayata geçirildi. Ancak Google, bu tür bir özelliği tüm Android kullanıcıları için bir standart haline getiremedi. Yaşanan son gelişme, Google'ın da bu meseleyi önemsediğini ve bu özelliğin kısa bir süre sonra Chrome'un Android kullanıcılarına sunulabileceğini gösteriyor.