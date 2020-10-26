Google, ekim ayının başında dağıtmaya başladığı Chrome OS 86 güncellemesini geri çekti. Şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, bu durumun önemli bir sorundan kaynaklandığı düşünülüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Chrome OS'un 86 kodlu son sürümünü ekim ayı başında dağıtmaya başlamıştı. Yeni sürüm, getirdiği yeniliklerin yanı sıra performans iyileştirmeleri sağlıyor, kullanıcı güvenliğini artırıyordu. Ancak şirket, ilginç bir şekilde bu kararlı sürüm güncellemesini geri çekmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Google Chromebook kullanıcılarından gelen bilgilere göre cihazların çok büyük bir bölümü, yeni sürüm güncellemesini zaten almamışlardı. Bu gecikmenin nedeni bilinmezken yaşanan son gelişme, Chrome OS 86'da kritik bir sorun tespit edildiğini düşündürüyor. Google'ın konuyla ilgili en ufak bir açıklama yapmaması ise olayı daha da gizemli hale getiriyor.

Google'ın Chrome OS için oluşturduğu blog sayfasında, Chrome OS 86'ya dair hiçbir bilginin olmadığını görüyoruz. Ayrıca ekip, işletim sisteminin son kararlı sürümünü de Chrome OS 85 olarak gösteriyor. Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmamış olmasa da bu durumun altından, önemli bir sorun çıkacakmış gibi görünüyor.

Google, kısa bir süre Chrome OS 86'daki bir güvenlik açığından bahsetmişti. Hatta işletim sisteminin son sürümünü alan kullanıcılara bir de düzeltme yaması gönderilmişti. Yani sorun, herhangi bir güvenlik açığından kaynaklı değil gibi görünüyor. Ancak Google tarafından herhangi bir açıklama gelmediği için güncellemenin neden geri çekildiği, yeniden dağıtımın başlayıp başlamayacağı gibi sorular yanıtsız kalıyor.