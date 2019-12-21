Google Chrome'a gelen yeni bir güncelleme ile birlikte, kullanıcılar tarayıcılarında oynatılan videoları merkezi bir düğme aracılığıyla kontrol edebilecek. Bu düğme sayesinde sekmelerde gezinmeden videolar durdurulup yeniden oynatılabilecek.

Modern internet tarayıcılarıyla ilgili en sinir bozucu yanlardan biri de, hangi sekmelerde video ya da şarkı oynatıldığının kolayca unutulması. Bu durum, bir telefona cevap vermek ya da bir e-postaya odaklanmak için videonuzu hemen durdurmayı zorlaştırıyor.

Google Chrome'a gelen son güncelleme ile birlikte bu soruna bir çözüm bulunmuş görünüyor. Tarayıcıya eklenen yeni düğme, tüm sekmelerde oynatılan video ve müzikleri bir araya getiriyor ve kullanıcı bu düğmeyi kullanarak video ya da şarkısını durdurup yeniden oynatabiliyor.

YouTube için ön izleme de var

Üç yatay çizgi ve bir müzik notasından oluşan yeni düğme, araç çubuğunda yer alıyor. Düğmeye tıklandığı zaman tarayıcıda oynatılan tüm medya görüntülenebiliyor. YouTube videolarına müdahale ederken videonun ön izlemesi de görülüyor. Ön izleme özelliği, henüz podcast ve müzikler için bulunmuyor. Oynatma listesi temizleyici de yeni eklenti de yer almıyor.

Eğer kontrol etmenizi gerektirmeyen bir video ya da ses dosyası varsa, açılan kutunun sağ üst köşesindeki "X" düğmesine basarak onu ortadan kaldırabiliyorsunuz. Tekrar görünmesini sağlamak için, oynatıldığı sekmeye yenilemeniz gerekiyor. Yeni özellik, Android bildirim gölgesi ya da Chrome OS bildirim merkezindeki oynatma kontrollerine benziyor.

Daha önce Chromium test yapılarında yer alan bu özellik, bugün Chrome'un 79. versiyonu ile birlikte piyasaya sürüldü. Ancak özellik hâlâ herkeste bulunmuyor. Yeni özelliğin müşterilerin tamamının hizmetine sürülmesi zaman alacak gibi görünüyor.