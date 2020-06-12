Chrome, önümüzdeki aydan itibaren Google'ın uyarı yayınlama ayrıcalığını kötüye kullandığını düşündüğü sitelerden gelen bildirimleri engellemeye başlayacak. Chrome 84'ün yayınlanmasıyla birlikte bu tip siteler kara listeye alınacak.

Google Chrome, önümüzdeki ayın 14'ünde yayınlanması planlanan Chrome 84 ile birlikte, bildirimleriyle kullanıcıları taciz ettiğini düşündüğü siteleri kara listeye almaya başlayacak. Uyarı yayınlama ayrıcalığını kötüye kullandığına inanılan sitelerden gelen bildirim istekleri engellenecek. Bu tip sitelerden gelen bildirimler, Google'ın daha önce 'Quiet UI' (Sessiz Kullanıcı Arayüzü) olarak nitelendirdiği ölçeklere düşürülecek ve kullanıcılara bir uyarı göstererek ilgili sitenin bildirimlerin kabul edilmesiyle insanları aldatmaya çalışıyor olabileceği vurgulanacak.

Google ürün yöneticilerinden PJ McLachlan, 28 Mayıs'ta şirketin blogu için yazdığı yazıda, "Kötüye kullanılan bildirim pencereleri Chrome hakkında kullanıcılardan en sık aldığımız şikâyetler arasında yer alıyor" demişti. McLachlan'ın söylediğine göre bu tip bildirimlerin büyük bir kısmı, az sayıdaki siteden kaynaklanıyor. McLachlan'a göre 'kötüye kullanım' bildirimleri iki geniş kategoride toplanıyor. 'İzin isteği sorunları', kullanıcıları yanlış yönlendirerek onları genellikle daha fazla bildirime izin vermeye götürüyor. 'Bildirim sorunları' ise, dolandırıcılık saldırıları yapan ve kötü niyetli yazılımlara bağlantı veren, sistem uyarılarını taklit eden ya da sohbet iletileri gösteren daha kötü uyarılar anlamına geliyor.

Yalnızca kötü niyetli siteleri etkileyecek:

Chrome 84'le birlikte tarayıcının kötüye kullanılan bildirimlere yönelik koruması, daha önce kullanıcıların farkında olmadan kabul ettikleri sitelerinkini değil, yalnızca kötüye kullanan sitelerden gelen yeni 'izin isteklerini' etkileyecek. McLachlan, gelecekte Google'ın bildirim karşıtı savunmasını hâlihazırda kabul edilmiş bildirimlere doğru da genişletebileceklerini söyledi.

Google'ın kötüye kullanım bildirimlerine sahip olduğunu düşündüğü internet sitelerine, Chrome'un yeni kurallarını uygulamaya başlamasından en az 30 gün önce e-postayla bilgilendirme yapılacak. Bu sürede, ilgili sitelere sorunu düzeltme şansı verilecek ve siteler ikinci bir değerlendirme için başvurabilecek.

Google, popüler tarayıcısı Chrome’un 83. sürümünü geçen ay yayınlamıştı. Chrome 83, hem içerik hem biçim olarak bugüne kadar yayınlanan en kapsamlı güncellemelerden biriydi.