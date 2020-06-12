2018 yılında Google Haritalar uygulamasına medya denetimi özellikleri getiren Google, şimdi de Haritalar'ın Android sürümüne YouTube Music desteği ekledi. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, Google Haritalar'dan ayrılmak zorunda kalmadan müzik dinleyebilecekler.

Teknoloji devi Google, 2018 yılında iOS ve Android kullanıcıları için Haritalar uygulamasına medya oynatma özelliği eklemişti. Bu özellik; Spotify, Apple Music ve Play Müzik gibi uygulamalar için medya kontrollerini içeriyordu ancak en önemli müzik hizmetlerinden biri olan YouTube Music şu ana kadar eksikti.

Şimdiyse şirket, bu hafta yapılan 10.43.2 güncellemesiyle birlikte Google Haritalar’a arka planda YouTube Music desteği getirdi. Bu özelliği etkinleştirmek isteyen kullanıcılar, Google Haritalar içerisinden Ayarlar > Navigasyon sekmesine giderek açılan sayfada ‘Medya Oynatma Kontrolleri’ seçeneğini aktif hâle getirebilirler. Bu noktada YouTube Music uygulamasının telefonda yüklü olması gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Google Haritalar içerisinden YouTube Music’i kontrol etmek mümkün:

Google Haritalar’ı en son sürüme güncelleyen kullanıcılar, artık uygulamayı açtıklarında ekranın sağ tarafında bir YouTube Music simgesi görecekler. Bu simgeye dokunduğunuzdaysa ekranın alt kısmında ‘Oynat’, ‘Geri Sar’ ve ‘İleri’ kontrollerini içeren bir YouTube Music penceresi açılacak. Açılan bu pencereden YouTube Music medya denetimlerini yapabilmek mümkün.

Özellikle sürücüler için oldukça kullanışlı olan bu özelliğin çalışması için YouTube Premium üyeliğinizin olması gerekiyor. YouTube'un genel olarak arka planda medya oynatmaya izin vermemesi göz önüne alındığında bu durumun pek de şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Buna rağmen birden fazla uygulama içerisinde gezinmek yerine tek bir uygulamadan medyayı da kontrol etmenin çok daha kullanışlı olduğunu belirtelim.

Google Haritalar’ın şu anda medya oynatmayı desteklediği uygulamalar arasında Spotify, Apple Music, Play Müzik ve YouTube Music yer alıyor. Bu noktada YouTube Music’in yalnızca Android işletim sistemlerinde desteklendiğini ve iOS kullanıcılarının bu özellikten faydalanamadığını belirtelim.