Chrome Web Mağazasında Yer Alan 16 Kullanışlı Uygulama

Chrome Web Mağazası (Chrome Web Store), sahip olduğu uygulama çeşitliliği sayesinde, Play Store’a meydan okur hâle geldi. Son zamanlarda mağazaya binlerce yeni uygulama eklendi. Biz de o uygulamaların en kullanışlı olanlarından bir liste hazırladık.

Google Chrome’un dünyada en çok kullanılan web tarayıcısı olması sebebiyle birçok yazılım firması Chrome Web Mağazası’na yatırım yapma başladı. Halihazırda App Store ve Play Store’da bulunan birçok uygulama Chrome Web’e de eklendi. Hal böyle olunca ortaya birbirinden kullanışlı birçok uygulama çıktı.

Biz de buradan hareketle kullanırken sıkıntı yaşamayacağınız, kolay ve pratik bir şekilde kullanabileceğiniz uygulamaların bir listesini hazırlamaya çalıştık. Listede görsel işlerinizi kolaylaştırabileceğiniz uygulamalar olduğu gibi yasaklı sitelere girmenizi kolaylaştıracak VPN uygulamasına da yer verdik. Ayrıca gizliliğine önem veren Webtekno okurlarını da es geçmedik. İşte gündelik internet deneyiminizi kolaylaştıracak birbirinden kullanışlı 16 Chrome Web uygulaması!

Google Chrome’a nasıl uygulama kurulur?

Adım #1 : Chrome Web Mağazası'na gidin,

: Chrome Web Mağazası'na gidin, Adım #2: Chrome kurmak istediğiniz bir uygulama seçin,

Chrome kurmak istediğiniz bir uygulama seçin, Adım #3: Uygulamanın sayfasına gidin,

Uygulamanın sayfasına gidin, Adım #4: Chrome'a ekle butonuna tıklayın.

Birbirinden kullanışlı Google Chrome eklentileri:

Hem gündelik sohbetlerde hem de iş yazışmalarında İngilizce yazı yazarken dilbilgisi kurallarına uymak isteyenler için Grammarly adlı bu Chrome Web uygulaması büyük bir hizmet sunuyor. Halihazırda sitesinden de hizmet sunan Grammarly, Google Chrome’a eklediğiniz takdirde, tarayıcınızda yazdığınız her İngilizce cümleyi sağlıklı bir şekilde analiz edebiliyor.

Unutmadan, Grammarly’nin bazı özelliklerine erişmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Pablo, her sosyal medya sitesine özgü şekilde görseller tasarlayabileceğiniz muhteşem bir uygulama. Kullanımı oldukça kolay olan bu uygulama Chrome Web mağazasına 2016 yılında eklendi. Ve o günden beri on binlerce kişi tarafından sorunsuz bir şekilde kullandı.

Günün büyük bir kısmını maillerinin içerisinde geçirenler için MailTag muazzam bir hizmet sunuyor. Karşı tarafın mailinizi ne zaman açtığını öğrenmek, eposta takibi yapmak, maillerinizi düzenli bir şekilde kontrol etmek istiyorsanız bu uygulamayı tercih edebilirsiniz. Lakin programın şöyle bir dezavantajı var: reklamlar. Eğer reklamları devre dışı bırakmak istiyorsanız, ücretli üyeliklere bir göz atmanız gerekecek.

Bugün internetten bir şeyler okumak hepimiz için imkansız bir uğraş haline geldi. Reklamların sıklığı, görsellerin ölçeği, yazıların şekli ve büyüklüğü, tüm bu etkenler okuma deneyimini oldukça düşürmüş durumda. Mercury Reader adlı Chrome Web uygulaması da tam bu anda devreye giriyor. Sağlıklı bir okuma deneyimi yaşamak istiyorsanız bu uygulamaya bir şans verebilirsiniz.

Instant Dictionary adlı bu uygulama da pek çok rakibi gibi insanların tarayıcı üzerinde işlem yaparken bilmedikleri kelimelerin anlamlarını öğrenebilmesi için pratik bir şekilde anlık çeviri yapıyor.

Türkiye’deki her internet kullanıcısının yolu VPN ile mutlaka kesişmiştir. Yasaklı siteler listesinin gün geçtikçe arttığı ülkemizde, hem güvenliğiniz hem de gizliliğiniz için Hola Free VPN gibi uygulamaları kullanmanız gerekiyor. VPN konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Hole Free VPN’i Chrome tarayıcınıza ekleyerek istediğiniz sitelere pratik bir şekilde bağlanabilirsiniz.

Bazen ışıkları kapatmak gerekir, daha iyi görmek, daha iyi okumak, daha iyi anlayabilmek için. Turn Off The Lights uygulaması Chrome kullanan kullanıcılara bu hizmeti sunuyor. Bir nevi sinema efekti sunan bu uygulamayı kullanarak istediğiniz her ortamı karartabilirsiniz.

SimilarWeb uygulaması, özellikle web masterların yakından bildiği bir araç. Bu uygulama sayesinde girip çıktığınız sitelerin trafik seviyelerine rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Türkiye ya da dünya sıralamasındaki yerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sitenin anahtar kelime sıralamalarını da öğrenebilirsiniz.

Gizlilik her şeydir. Ve bugün internette gizli kalmak her zamankinden daha zordur. DuckDuckGo adlı bu Chrome Web uygulaması, sizin Chrome üzerinden yaptığınız işlemlerde gizli kalmanızı sağlıyor. “CIA peşimi bırak be abi” diyorsanız, bu uygulama sizin için.

Lastpass uygulaması benim gibi internet şifrelerini unutanlar için hazırlanmış bir Chrome uygulaması. Eğer şifrelerinizin büyük bir gizlilikle korunması gerekmiyorsa, Lastpass kullanarak şifrelerinizi kolay bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Hatta bir tek ana şifre ile tüm şifrelerinize kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Kullanıcı yorumlarına göre bu uygulama oldukça güvenli.

Gün içerisinde birçok şey yapmanız gerekiyor. Ama planlamakta ve yönetmekte zorlanıyorsunuz. Todoist, sizin bu sorununuza çare olmak için geliştirilmiş bir uygulama. Chrome Web mağazasından indirerek, sağ üst taraftan günlük yapacaklarınızı kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.

AdBlock gibi reklam engelleme uygulaması olan Ghostery, kullanıcılara olabildiğince reklamdan arınmış bir internet akışı sunmaya çalışıyor. AdBlock’tan farklılaşan ve hatta onu öne çıkaran şey ise, Ghostery’nin adından da anlaşılabileceği gizlilik. Uygulama tarayıcı üzerinde yaptıklarınızı gizliyor, sitelerin sizi izlemesini zorlaştırıyor ve daha hızlı bir internet deneyimi sunuyor. Uygulamayı şu ana değin iki milyon kişiden fazla kullanıcı indirmiş durumda. Ve geri dönüşlerin çoğu olumlu.

Benim gibi onlarca tabın içerisinde kaybolan internet kullanıcıları için, OneTab biçilmiş kaftan. OneTab, tüm açık seçmelerinizi bir tek bir sekme sayfasına sıkıştırıyor ve aralarında kolayca bağlantı kurmanızı sağlıyor. İstediğiniz takdirde hepsini ya da birkaçını kolay bir şekilde kapatabiliyorsunuz.

Bazen girdiğiniz sitelerde dolaşırken rahatsızlık hissedersiniz. Şu an kesin virüs kaptım, dersiniz. Eğer böyle bir endişeniz varsa, girdiğiniz siteyi anlık olarak kontrol edebileceğiniz bir uygulama var: Avast Online Security. Uygulamayı indirdikten sonra Chrome’un sağ üst köşesinde yer alan simgesine tıklayarak içinde bulunduğunuz sitenin sizin için zararlı olup olmadığını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Türkiye’deki her internet kullanıcısının neredeyse gün içerisinde sık sık başvurduğu Speedtest, artık Chrome Web mağazasında. Anlık olarak sağ üst taraftan internet hızınızı kolay ve pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bir sürü siteye girdiniz, birçok indirme yaptınız, çeşitli formlar durdunuz ve epey bir şifre girdiniz. History Eraser sayesinde, tek bir tıkla söz konusu tüm geçmişinizi silebilirsiniz. Böylelikle zararlı yazılımların çerezler ve geçmişiniz üzerinden size zarar vermesini engellemiş olursunuz.

Ayrıca bu uygulamaların yanı sıra, Chrome kullanan internet kullanıcılara faydalı olabilecek eklentileri derlediğimiz şu yazımıza da bakabilirsiniz.

Peki sizin de olmazsa olmaz Chrome Web uygulamalarınız var mı? Yorumlarda paylaşarak diğer Webtekno kullanıcılarına tavsiyelerde bulunabilirsiniz.