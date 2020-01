Google Chrome İçin Favoriniz Olacak 20 Eklenti

Dünyanın en fazla kullanılan web tarayıcısı olan Google Chrome içerisinde binlerce eklenti bulunuyor. Bunlardan kimi fazlasıyla gereksiz ve sisteminizi yavaşlatan eklentiler, kimisi de gerçekten işinize yarayan ve Google Chrome’un bir özellik olarak sunması gereken eklentiler. Sizin için Chrome Mağaza içerisinde güzel bir gezinti yaparak favoriniz olacak eklentileri derledik.

Google Chrome, şu anda dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı konumunda. Bu tarayıcı hızlı ve iyi tasarlanmış temel özelliklerle dolu ancak bu daha hiçbir şey. Google Chrome’un asıl gücü, onu özelleştirmenize ve yeni işlevler katmanıza yarayan eklenti kütüphanesidir. Hatta Chrome Web Mağazası'nda o kadar çok fazla eklenti bulunuyor ki, hangisinin işinize yarayıp yaramayacağını bilebiliyorsunuz.

Biz de sizi zahmetten kurtarıp işinize fazlasıyla yarayabilecek en iyi 20 Google Chrome eklentisini bir araya getirdik. Oluşturduğumuz listedeki eklentiler hem editörler hem öğrenciler hem internette sık sık takılanlar hem de gündelik kullanıcılar için oldukça kullanışlı özellikler sunuyor ve hepsini kullanması da bir hayli basit.

Google Chrome’a nasıl eklenti kurulur?

Chrome Web Mağazası'na gidin,

Chrome kurmak istediğiniz bir eklenti seçin,

Eklentinin sayfasına gidin,

Chrome'a ekle butonuna tıklayın.

Birbirinden kullanışlı Google Chrome eklentileri:

YouTube için Adblock, YouTube üzerindeki tüm reklamları engelleyen bir içerik filtreleme ve reklam engelleyicisidir. Bu eklenti sayesinde kullanıcılar, reklamlar gibi sayfa öğelerinin görüntülenmesini engelleyebiliyor. Hatta sadece YouTube internet sitesi için değil, başka internet sitelerinde paylaşılan YouTube videolarındaki reklamları da engelleyebiliyorsunuz.

Hover Zoom+ özellikle editörler için oldukça kullanışlı olan bir eklenti. Hover Zoom+ eklentisi sayesinde bir resmin üzerine fare imlecini getirdiğinizde resmin orijinal boyutunu herhangi bir yeni pencere açmadan görebiliyorsunuz. Üstelik resmin üzerine fare imlecini getirip büyüttüğünüzde, klavyenizde ‘S’ tuşuna basarak resmi direkt olarak indirebiliyorsunuz.

CrackWatch, bildiğiniz gibi bütün yeni çıkan oyunların kırılıp kırılmadığının çetelesini tutan bir site. Sitede üyelik açıp kırılmasını beklediğiniz oyunların kırılıp kırılmadığı bilgisini almak adına takip edebiliyorsunuz. Bu sitenin Google Chrome eklentisi sayesinde bunu çok daha kısa sürede gerçekleştirebiliyorsunuz.

CrxMouse Gestures eklentisi sayesinde, Google Chrome tarayıcınızdaki sekmeleriniz arasındaki geçişleri veya sekmeleri kapatmanızı ayarlayabileceğiniz özel fare hareketleri atayabiliyorsunuz. Örneğin sağdaki sekmeye geçmek için sağ tıka basılı tutup sola kaydırın veya soldaki sekmeye geçmek için sağ tıka basılı tutup sağa kaydırın.

Print Friendly & PDF Chrome eklentisi, tam öğrenci dostu bir eklenti. Bu eklenti sayesinde bir internet sayfasını yazdırmak istediğinizde sitedeki resimler, reklamlar, linkler ve bütün gereksiz unsurları kaldırarak karşınıza salt metni çıkartıyor ve üzerinde düzenlemeler yapmanıza izin veriyor. Bu eklenti ödev yaparken çok işinize yarayabilir.

Ücretsiz ve gelişmiş bir reklam engelleyicisi olan AdBlocker Ultimate, tüm reklamları tamamen kaldırır. Aynı zamanda kötü amaçlı yazılım ve izlenmeyi engelleme özellikleri sunan bu eklentide tarayıcı performansınızı daha da üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ek olarak bu eklentide diğer reklam engelleyicilerinde bulunan ‘kabul edilebilir reklamları göster’ özelliği bulunmuyor.

The Great Suspender eklentisi, Google Chrome içerisinde çok fazla sekme açık bir şekilde işlem yapan kullanıcılar için birebir eklenti. Bu eklenti sayesinde uzun bir süre boyunca kullanmadığınız sekmeler tespit edilip zaman aşımına uğratılıyor ve hafızanız gereksiz bir şekilde harcanmamış oluyor. Sayfayı yeniden yüklemeniz de uzun sürmüyor.

Session Buddy, genellikle gelirini serbest çalışmadan elde eden freelancer’lar için harika bir eklenti. Bu eklenti sayesinde sürekli açtığınız ve işinizi gördüğünüz sekmeleri birer klasör haline getirebilir ve tek tıkla hepsini aynı anda açabilirsiniz.

Better History eklentisi, normal tarayıcı geçmişi akışınızı çok daha detaylı bir hale getiren bir eklenti. Bu eklenti sayesinde tarayıcı geçmişinizdeki ziyaret edilmiş sitelerin ziyaret edilme tarihlerini saniyesine kadar görebiliyorsunuz ve basit arayüzü sayesinde kolayca istediğinizi bulabiliyorsunuz.

OneNote Web Clipper, Microsoft’un yayınladığı resmi bir not alma eklentisidir. Bu eklenti sayesinde bir internet sitesinde bulduğunuz işinize yarayacak bir yazıyı direkt olarak düzenlenebilir bir biçimde not alıp bulutunuza kaydedebiliyorsunuz. Sadece yazıları değil fotoğrafları ve PDF dosyalarını da not alabiliyorsunuz.

Özellikle bir dosya indirmeye çalıştığınız veya Twitter’dan bir haber sitesinin içeriğine gitmek istediğiniz zaman karşınıza kısaltılmış yönlendirici linkler çıkabiliyor. Unshorten.link eklentisi sayesinde bu kısaltılmış linklerin zararlı yazılım barındırıp barındırmadığını tespit edebiliyorsunuz.

Colorblind – Dalton, farklı tür renk körlüğü yaşayan insanlar için siteleri ona uygun renk ayarlarıyla düzenleyen oldukça faydalı bir eklenti. Eklentide Tritanopia (mavi renk körlüğü), Deuteranopia (yeşil renk körlüğü) ve Protanopia (kırmızı renk körlüğü) hastalığı bulunan insanlar için siteler özel olarak optimize ediliyor.

Google Translate Chrome eklentisi, bildiğimiz Google Çeviri hizmetini çok daha kullanışlı bir hale getiriyor. Bu eklenti sayesinde bir internet sitesindeki yazıyı seçtiğiniz zaman, direkt olarak seçenek sayesinde o yazının çevirisini istediğiniz dilde görebiliyorsunuz. Bu eklentiyi Windows, Linux ve Mac işletim sistemli bilgisayarlarınızda kullanabiliyorsunuz.

Dictionarist eklentisi, Google Translate eklentisinin biraz daha farklı işleyen bir sürümü diyebiliriz. Yine bu eklentide de çevirisini görmek istediğiniz kelimeyi seçiyorsunuz ve ek olarak bu eklentide kelimenin anlamının yanı sıra açıklamasını da görebiliyorsunuz.

Web of Trust eklentisi, Google Chrome’un çok eski günlerinden beri var olan ve fazlasıyla kullanışlı olan bir eklenti. Bu eklenti sayesinde Google Chrome tarayıcısında arama yaptıktan sonra karşınıza çıkan sitelerin kullanıcı oylamalarına göre güvenilir olup olmadığını görebiliyorsunuz ve bu sayede kötü amaçlı yazılımlardan olabildiğince güvende oluyorsunuz.

Awesome Screenshot sayesinde tarayıcınızda açtığınız sitelerin ekran görüntülerini direkt olarak alabilir, kırpma ve çizme gibi düzenlemeleri yapabilir, istediğiniz yere kaydedebilir ve istediğiniz platformdan paylaşabilirsiniz. Her ne kadar bu özellik Opera’da dahili olarak bulunsa da Chrome’da da bu açığı böyle kapatabiliyorsunuz.

TinEye eklentisi, elinizde bir resmin kalitesiz hali bulunduğunda ve daha kalitelisine ihtiyacınız olduğunda işinize çok yarayabilecek bir eklenti. Bu eklentide bir resmi aratıp resmin benzerlerini kapsayan internet sitelerini görebiliyorsunuz.

WhatFont eklentisi, özellikle Photoshop üzerinde çalışmalar yapan serbest çalışanlar için fazlasıyla faydalı bir eklenti. Bu eklenti sayesinde internette karşılaştığınız bir yazının fontunu direkt olarak görebiliyorsunuz.

Custom Cursor for Chrome, oldukça tatlı bir Chrome eklentisi. Bu eklenti sayesinde tarayıcı üzerindeyken fare imlecinizi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. İsterseniz eklentinin kendi fare imleçlerini kullanabilir, isterseniz farklı imleçler indirip kullanabilirsiniz.

Dark Reader eklentisi, gece kuşları için oldukça faydalı bir eklenti. Bu eklenti sayede herhangi bir siteyi karanlık modu bulunmasa bile karanlık modlu gibi görüntüleyebiliyorsunuz. Ek olarak kontrastı, parlaklığı, sarılığı ve griliği istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.

Google Chrome’da nasıl eklenti kaldırılır?

Google Chrome’dan bir eklentiyi kaldırmak istiyorsanız yapmanız gereken şey farenize sadece iki kere tıklamanızı gerektiriyor. Kaldırmak istediğiniz eklentinin üzerine gelerek sağ tıklayın ve seçenekler arasından ‘Chrome’dan kaldır’ seçeneğini işaretleyin.

En iyi 20 Google Chrome eklentisi listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.