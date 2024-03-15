Reuters'ın iddiasına göre ABD'nin istihbarat servisi CIA, Çin hükûmetini trollemek için sosyal medyada sahte hesaplar oluşturdu. Halkı hükûmete karşı çevirmeyi planlayan operasyonun 2019'da başladığı ifade edildi.

Çin ve ABD arasında uzun yıllardır bir çekişme olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de her iki taraftan farklı hamleler geliyordu. Bugün ortaya atılan bir iddia ise ABD’nin istihbarat servisi CIA’in Çin hükûmetine karşı ilginç bir operasyon yaptığını ortaya koydu.

Reuters tarafından ortaya atılan iddiaya göre CIA, sosyal medyada sahte hesaplar oluşturarak Çin hükûmetini trollemeye çalıştı.

CIA, sahte hesaplarla halkı Çinli yetkililere karşı çevirmeye çalışmış

İddia, bu gizli operasyonun 2019 yılında başladığını öne sürüyor. Hesapların kamuoyunu Çinli yetkililere karşı çevirmek için kullanıldığı belirtildi. Bunun istihbarat sızıntıları ve olumsuz haberler yoluyla yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

Ayrıca Reuters, Xi Jinping hükûmetinde paranoya yaratılmaya çalışıldığını da ekledi. CIA ajanlarının oluşturduğu sahte hesaplar, dedikodu yaymak için de kullanıldı. Bunlar arasında Çin Komünist Partisi üyelerinin haksız kazandığı servetlerinin ülke dışında saklanması veya hükûmetin girişimlerini eleştirilmesi gibi şeyler yer aldı.

Çin dışında diğer bölgelerde de uygulandığı iddia ediliyor

Operasyonun zamanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından onay verildiği ve sadece Çin’de kullanılmadığı da haberde yer aldı. Buna göre CIA; Güneydoğu Asya, Güney Pasifik ve Afrika gibi bölgelerde de uygulandı.

CIA, konuyla ilgili herhangi bir resmî açıklamada bulunmadı. Bu yüzden gerçek olup olmadığını ve gerçekse hâlâ devam edip etmediği bilinmiyor. Sosyal medyada devletlerden böyle bir hamleyi ilk kez görmüyoruz. Daha önce de Rusya’nın ABD’ye yönelik sahte hesaplar oluşturduğu ortaya çıkmıştı.

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