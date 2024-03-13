ABD Temsilciler Meclisi, yapılan oylama sonucunda TikTok'u ülke genelinde yasaklayacak tasarıyı geçirdi. Yasanın yürürlüğe girmesi için artık tek bir adım kaldı. İşte tüm bilmeniz gerekenler.

TikTok, son zamanlarda ABD hükûmetinin radarındaydı. ABD’li yetkililer, kullanıcı verilerinin Çin’e sızdırıldığı konusunda endişeliydi ve platformu “ulusal güvenlik riski” olarak nitelendiriyordu. Eyaletler bazında gelen yasaklardan sonra yakın zamanda ülke genelini kapsayacak bu tarz bir yasa tasarısı tanıtılmıştı. Tasarı, geçtiğimiz hafta Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmeye bir adım daha yaklaşmıştı.

Yasa tasarısı, bugün ise ABD Temsilciler Meclisi tarafından oylandı. 352’ye 65 olarak biten oylama sonucunda ise tasarı resmen meclisten geçti. Bu da yasanın yürürlüğe girmesine tek bir adım kaldığı anlamına geliyor.

Tasarı senatoya taşınıyor

Meclisten gelen onayın ardından tasarı şimdi de ABD Senatosu’na gidecek. Senato, tasayı yasa olarak kabul ederse yürürlüğe girecek. Senatodan onay gelip gelmeyeceğini söylemek şu an belirsiz. Meclisten onay gelmesi zaten bekleniyordu ancak senato tarafını tahmin etmek mümkün değil. Bazı senatörler, yasayı engellemeye çalışacaklarını belirtmişti. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekecek.

Bunun dışında ABD Başkanı Joe Biden’ın konuya ilişkin bir açıklama yaptığını belirtelim. Biden, geçtiğimiz hafta senatodan geçmesi durumunda yasaya onay vereceğini ifade etmişti.

Yasa yürürlüğe girerse TikTok’un faaliyetlerine devam etmesi için çatı şirketi ByteDance’ten ayrılması gerekecek

Yasanın aslında an odağı çatı şirket ByteDance. Hatta gelen bilgiler, geçmesi hâlinde diğer yabancı şirketler tarafından yürütülen uygulamaları da etkileyebileceğini söylüyor. Eğer senatodan geçerse, 170 milyon kişinin kullandığı TikTok’un kullanımı ve dağıtımı yasaklanmış olacak.

Yasa, platformun tek bir şartla faaliyetlerine devam etmesine izin verecek. O da ABD'de Çin merkezli ByteDance’ten ayrılması. Yetkililer, platformun satılması için 6 aylık bir süre tanıyacak. ByteDance bunu reddederse de App Store ve Google Play gibi yerlerde TikTok’un yer alması yasa dışı olacak. Tabii ki kabul edilirse TikTok tarafından da bir itirazın geleceğini söyleyebiliriz.

TikTok’tan açıklama geldi:

Platform, bugün meclisten gelen onayın ardından ise X hesabından şu açıklamayı yaptı: “Senatonun gerçekleri değerlendireceğini, seçmenlerini dinleyeceğini ve bunun ekonomi, 7 milyon küçük işletme ve hizmetimizi kullanan 170 milyon Amerikalı üzerindeki etkisini fark edeceğini umuyoruz.”

TikTok, geçtiğimiz hafta da yasayla ilgili “170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğü hakkını elinden alacağını” belirterek kullanıcılarına bir mesaj göndermiş ve tasarıya itiraz etmelerini söylemişti. Yasa, aynı zamanda ifade özgürlüğü ve dijital hak savunucuları tarafından da eleştiriliyordu. Bu gruplar, geniş kapsamlı gizlilik yasalarının tek uygulamayı hedef alan önlemlerden daha yararlı olacağını ve Amerikalıların verilerini daha iyi koruyacağını söylüyordu.