ÇİFT EKRANLI VERİMLİLİK CANAVARI | ASUS ZENBOOK DUO İNCELEMESİ

Alışkın olduğumuz dizüstü bilgisayar formunu iki OLED ekranla birlikte sunan ASUS Zenbook Duo’yu inceliyoruz!

Uzun süredir piyasada gördüğümüz ASUS Zenbook Duo’nun “UX8406CA-PZ062W” modelini incelediğimiz bu videoda kendi deneyimlerimizle birlikte harici bir monitöre ihtiyaç duymadan 14 inç büyüklüğündeki iki ekranla çalışmanın üretkenliğe katabileceği faydaları ürünün teknik özellikleriyle birlikte aktarıyoruz.

ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PZ062W Intel Core Ultra 7 255H işlemci Intel Arc 140T Graphics 32GB LPDDR5X RAM 1TB M.2 NVMe PCle 4.0 SSD 14” OLED, 3K, 120Hz Ana Ekran 14” OLED, FHD, 120Hz İkinci Ekran