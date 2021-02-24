Mehmet Aydın'ın Brezilya'da Olmadığı Açıklandı

Bir dedektiflik bürosunun, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçen Türk Interpol'ü, eli boş döndü. Brezilya, Aydın'ın ülkede bulunmadığını açıkladı.

Binlerce vatandaştan topladığı milyonlarca lira ile bir gecede tası tarağı toplayıp kaçan saadet zinciri Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaçak olarak aranan ve bugüne kadar da yakalanamayan "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın, bundan aylar önce yapılan bir dedektiflik çalışmasıyla yerinin tespit edildiği ve Brezilya'da olduğu açıklanmıştı. Ancak bu bilgilerin doğru olmadığı ya da başka şeyler yaşanmış olabileceği ortaya çıktı.

Mehmet Aydın'ın kaçışının ardından mağdur vatandaşlar, uluslararası çapta çalışan bir dedektiflik bürosu ile anlaşmış, Aydın'ın bulunması için çeşitli çabalar başlatmışlardı. Büro da çalışmaları Güney Amerika'da yoğunlaştırmış ve yaptığı bir iş birliği ile Aydın'ın Brezilya'da olduğunu tespit etmiş, bu durumu Türk Interpol'ü ile paylaşmıştı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, Brezilya ile temasa geçmiş ve Aydın'ın yakalanmasını sağlamaya çalışmıştı. Ancak Brezilya'dan gelen resmi açıklamalar, Tosuncuk'un Brezilya'da olmadığı yönünde...

Vatandaşın parası, rüşvete kurban gitmiş olabilir

Brezilya resmi kurumlarından Türk Interpol'üne yapılan açıklamalara göre Tosuncuk, Brezilya'da değil. Bahsedilen adresler ve ipuçları doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen yetkililer, Aydın'ın bulunamadığını ifade ediyorlar. Ancak güvenlik uzmanlarına göre farklı olaylar yaşanıyor da olabilir. Güney Amerika'da benzeri görülmemiş bir rüşvet ağının olduğunu ifade eden yetkililer, Aydın'ın yakalanmış ve rüşvet vererek Türkiye'ye iade edilmemiş ya da yakalanacağını anlayıp kaçmış olabileceğinden bahsediyorlar.

Tosuncuk, Türkiye'de iade edilmesi durumunda muhtemelen, 22 bin yıldan 75 bin yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ancak bu durum, zamanında Çiftlik Bank'a para yatıran en az 80 bin vatandaşın buhar olan parasını geri getirmeyecek. Zira kaçırılan paranın büyük bir bölümünün harcandığı zaten bilinen bir gerçek...