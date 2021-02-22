Türkiye’de akrabanın akrabayı, kardeşin kardeşi içine sürüklediği büyük olay Çiftlik Bank, “Tosun” dizisiyle Exxen'de karşımıza çıkacak.

Çiftlik Bank’ta yatırımcılarının kolay yoldan hızlı para kazanacağına ikna eden ve aynı yatırımcıları 1 milyar TL dolandırarak Türkiye tarihinin en hızlı dolandırıcıları arasına adını yazdıran Mehmet Aydın (Tosuncuk) dizi oluyor.

Mehmet Aydın’ın hikayesinin anlatılacağı “Tosun” dizisi 6 bölüm sürecek. Çiftlik Bank’ın kuruluşu, büyümesi ve insanların dolandırılması süreçlerinin anlatılacağı dizinin cast seçimlerine başlandı.

Exxen’de Yayınlanacak

Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformunda yayınlanacak 6 bölümlük mini dizinin yönetmeni TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Özer Feyzioğlu olacak. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın lakabından yola çıkarak adı “Tosun” koyulan dizinin 2021 yaz ayında yayında olması bekleniyor. On binlerce kişinin dolandırıldığı, 1 milyar TL’nin yurt dışına kaçırıldığı ve yeni “girişimci dolandırıcılara” ilham olan Çiftlik Bank’ın dizisinin birçok kişiye ibret olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda hala Mehmet Aydın’a aylık 1 milyon TL civarında kripto para gönderildiği tespit edilmiş ve konu hakkında inceleme başlatılmıştı. Çiftlik Bank olayının sonrasında Çılgın İnekler, Bizim Tavuklar gibi farklı platformlar ortaya çıkmış, buralarda da birçok kullanıcının dolandırıldığı tespit edilmişti. Kullanıcıların paralarının Bitcoin’e çevrildiği tespit edildi. Hatta en son Mehmet Aydın da Bitcoin çiftliği kurduğunu, herkese parasını ödeyeceğini bildirmişti, tabii bu durumunda üzerinden oldukça ciddi zaman geçti. Bu dizi de Çiftlik Bank’tan parasını kurtarmayı deneyen kullanıcıların anlatılıp anlatılmayacağını bilmiyoruz ama en son Çiftlik Bank mağdurları dedektif tutmayı bile denemişlerdi.

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