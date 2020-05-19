Bir döneme damgasını vuran kült gerilim ve korku filmi olan Scream (Çığlık) serisine büyük bir çoğunluğumuz aşina. İlk olarak 1996 yılında vizyona giren ve 3 devam filmiyle yoluna devam eden Çığlık serisinin yeni filmi Çığlık 5 geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Yeni gelen bilgilere göre bu filmde ana oyuncu kadrosundan en az bir isim rol alacak.

Scream (Çığlık) serisinin yeni filminin çıkacağı haberleri, geçtiğimiz pazartesi günü yapımcı firma Spyglass Media Group'un yaptığı açıklamalarla resmi olarak doğrulandı. Gelen bilgilere göre Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett yeni Çığlık filmini yönetirken orijinal senaryonun sahibi Kevin Williamson ise filmin yapımcılığını üstlenecek. Filmin senaryosu Zodiac ve Murder Mystery gibi filmlerden tanıdığımız James Vanderbilt ve Guy Busick tarafından yazılıyor. Ayrıca bu film, 2015 yılındaki vefatından sonra yönetmen Wes Craven tarafından yönetilmeyen ilk film olacak.

Daha önce çıkan haberlerde, orijinal filmde Sidney Prescott olarak izlediğimiz Neve Campbell'ın yeni filme katılması için görüşler yapıldığından haberdar olmuştuk. Neve Campbell, kendisiyle yapılan röportajda yeni film ile ilgili "COVID-19 sebebiyle şu an sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Görüşmelere henüz yeni başladık, olayların nasıl gelişeceğini zaman gösterecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu fakat yapımcı şirketten yeni gelen bir habere göre ana ekipten bir oyuncu yeni çıkan filmde yer alacak.

David Arquette, yeni filmin kadrosuna resmen katıldı:

David Arquette, yeni filmle birlikte tekrar izleyiciyle buluşacak. Orijinal filmde şerif yardımcısı ve ardından da şerif rollerini üstlenen David Arquette, yeni filmde oynayacağını resmen açıkladı. David Arquette, yeni filmle ilgili "Dewey Riley rolünü tekrar üstleneceğim ve ailem olan Çığlık ekibiyle tekrar buluşacağım için çok heyecanlıyım. Wes Craven'in mirasını onurlandırmayı sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bunun yanı sıra Courteney Cox veya diğer eski oyunculardan herhangi birinin yeni filmin kadrosuna katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. Her ne kadar Matthew Lillard filmde oynamak için uygun olduğunu söylese de ilk filmde karakteri öldüğü için bu ne yazık ki pek mümkün gibi görünmüyor. Çığlık 5'in, koronavirüs önlemleri kalkar kalkmaz Kuzey Carolina'da çekimlerine başlanması planlanıyor.