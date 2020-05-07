Korku sinemasının unutulmaz serileri arasında yer alan Scream (Çığlık), beşinci devam filmi ile geri dönmeye hazırlanıyor. İkonik seride Sidney Prescott karakterine hayat veren Kanadalı aktris Neve Campbell, Scream 5’in oyuncu kadrosunda yer almak için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Üniversite öğrencileri arasından seçtiği kurbanlarını öldürmeden önce arayan maskeli bir katilin cinayetlerini konu alan Scream (Çığlık) serisi, ilk kez 1996 yılında karşımıza çıkmıştı. Devamında çekilen üç film ile popüler kültürün en önemli parçalarından biri olmayı başaran ikonik seri, özellikle 90’larda doğan nesil için çok özel bir yere sahip.

Korku sinemasının efsanevi ismi Wes Craven tarafından yönetilen ilk dört film, küresel gişede toplam 603 milyon dolar hasılat elde etti. Bu da, Scream'i finansal açıdan tarihteki en başarılı korku filmi serilerinden biri yapıyor.

1996 yılında hayatımıza giren Scream, sinema dünyasının en başarılı korku filmi serilerinden biri olarak kabul ediliyor

Ne yazık ki Craven, 2015 yılında hayatını kaybetti. Serinin baş kahramanı Sidney Prescott karakterini canlandıran Neve Campbell, daha önce yaptığı açıklamada Craven olmadan seriyi devam ettirme fikrine pek de sıcak bakmadığını söylemişti; ancak bu yılın başlarında korku filmi Ready or Not’ın yönetmen ikilisi Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett, Craven'in mirasını beşinci devam filmi ile onurlandırmayı istediklerini söylediler.

Şarkıcı Jake Hamilton’ın YouTube kanalına konuk olan Campbell, Scream 5'te görünüp görünmeyeceği hakkındaki soruya heyecanlandıran bir cevap verdi. "Bana geldiler ve konuşuyoruz. Şu an yaşadığımız olağanüstü durum nedeniyle ne olacağını kestirmek biraz zor. Umarım kısa sürede sonuca bağlanır” diyen Kanadalı aktris, bu ifadeleriyle serinin hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Sidney Prescott karakterini canlandıran Neve Campbell'ı Scream 5'te görebiliriz

Öte yandan Scream 5’in şu aşamada prodüksiyona girmesi, koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse imkansız. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunun da kesin olarak belirlenmediği görülüyor. Dolayısıyla projenin vücut bulması tahmin edilenden çok daha uzun sürebilir. Eldeki bilgiler şimdilik bu kadar, ancak Scream 5 hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktığı takdirde sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.