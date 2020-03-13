Kült korku serisi Çığlık, yeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Artık filmin yönetmen ve yapımcı kadrosu belli oldu ve şimdi prodüksiyon sürecinin hız kazanması bekleniyor.

Çığlık serisi, 4 film ve 3 sezonluk bir dizinin ardından yeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. 2011 yapımı Çığlık 4'ün ardından uzun süre sonra gelecek yeni filminin prodüksiyon süreciyle ilgili yeni bilgiler nihayet ortaya çıkmaya başladı.

Gelen bilgilere göre, yeni filmin yönetmenlik koltuğuna Ready or Not'ın yönetmenleri Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett gelecek ve orijinal Çığlık serisinin yazarı Kevin Williamson yapımcı rolünü üstlenecek. Serinin ilk dört filmini yöneten Wes Craven, 2015 yılında hayatını kaybetti ve yeni filmin seriyi devam mı ettireceği, yoksa bağımsız bir yapım mı olacağı bilinmiyor.

Yeni Çığlık filminin yönetmenleri ve yapımcıları, geçen yıl vizyona giren Ready or Not'ta Craven'ın filmlerinde olduğu gibi mizahı, korku ile etkili bir şekilde harmanlayabileceklerini kanıtladılar. Yönetmen Gillet yaptığı açıklamada, daha önce hiç görmedikleri karakterleri işleyeceklerini belirterek, kendi hikayelerini yazmak istediklerini söylemişti.

Diğer birçok korku yapımının aksine Çığlık serisinin oyuncu kadrosu ve ekibi filmlere her zaman sadık kaldı. Craven tüm filmleri yönetirken, Neve Campbell, Courteney Cox ve David Arquette gibi isimler 4 filmin tamamında rol aldı. Neve Campbell geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Wes Craven'sız bir Çığlık 5'te oynamanın zor olacağını söylemişti. Çığlık filmleri her zaman köklerine bağlı kaldı ve bu bağlamda yeni filmin yaratıcı bakış açılarıyla aynı çizgide olması bekleniyor.