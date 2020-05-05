Çıkarılabilir Bir Fan Kapağına Sahip PS5 Konsepti (Video)

Hayal gücünü, sızıntıları ve beklentileri bir araya getiren yeni bir PS5 konsepti paylaşıldı. VR4Player tarafından tasarlanan konsept, PS5 için şimdiye kadar ortaya konulanlardan çok farklı bir bakış sunuyor.

Sony, bugüne kadar PS5 konsolunun teknik özelliklerini ve DualSense adlı yeni oyun kolunu açığa çıkarsa da, konsolun tasarımı hakkında henüz somut bir bilgi gelmedi. Haliyle hayranlar kendi önerilerini ve hayal güçlerini birleştirerek benzersiz konseptlerle sunmaya başladı.

VR4Player tarafından YouTube'da paylaşılan yeni bir tasarım, DualSense oyun koluyla uyumlu, oldukça şık görünen bir PS5 konsepti ortaya koyuyor. Tasarımcılar, DualSense gibi ağırlıklı olarak beyaz renkli olarak tasarladıkları konsept için Spider-Man versiyonu dahil olmak üzere farklı renk seçenekleri de sunuyor.

Gerçek olabilecek kadar başarılı bir PS5 konsepti

Bu PS5 konseptini diğerlerinden farklı kılan nokta, büyük ölçüde benzersiz olan tasarımı. Çoğu PS5 konsepti, geliştirici kitinden ilham alan dikdörtgen şeklinde tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Ancak VR4Player'ın tasarımı, yan taraflarda genişleyen ve ön tarafta kıvrımlı bir konseptle karşımıza çıkıyor. Siyah renkli vurgulara ve mavi LED aydınlatmaya sahip olan beyaz tasarım, DualSense koluyla eşleşiyor.

Üst kısımdaki soğutma kapağı en önemli detaylardan biri. PS5 konseptinin orta paneli çıkarılabiliyor ve altında led aydınlatmalı büyük bir fan yer alıyor. Böylece PS5'in soğutma sistemi açığa çıkmış oluyor.

VR4Player'ın PS5 konsepti aynı zamanda yeni Dualsense kontrol cihazını da içeriyor ve PSVR gözlüğünü yeniden tasarlıyor. Sony, PS5 ile birlikte yeni nesil PSVR'ın gelmeyeceğini söylese de, konsepti yapanlar takımı bozmak istemiyor gibi görünüyor.

Aradığınız beyaz bir konsol değilse, tamamen siyah görünüme sahip olan bir seçenek de var. Diğer yandan Spider-Man'e özel kırmızı bir versiyon da sunuluyor. Sony, geçmişte konsollarına oyunlara özel tasarımlar getirmişti ve yeni nesil PS5'te de bir sonraki Marvel's Spider-Man oyunu için özel bir tasarım görebiliriz.

7 Mayıs'taki özel bir canlı yayın etkinliği ile Xbox Series X oyunlarına ilk kez bakacağız ve PS5 tarafından da yakında benzer bir hamle gelebilir. İki konsolun da bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni nesil konsollar; hızlı yükleme süreleri, 8K desteği ve ışın izleme gibi geliştirmeler sunacak.

VR4Player'ın PS5 konsepti: