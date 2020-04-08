PlayStation Ailesinin Yeni Kontrolcüsü: DualSense

PlayStation 5'in çıkışı yaklaşırken Sony'nin yeni konsol kontrolcüsü açığa kavuştu. DualShock 4'e fazlasıyla benzeyen tasarıma sahip olan yeni kontrolcü DualSense, iyileştirilmiş özellikleri beraberinde getiriyor.

Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesi, zamanına göre alışılagelmedik grafikleri ve oyun motorlarını desteklemesiyle adını çok kısa sürede dünya genelinde oyuncuların aklına kazımıştı.

Oyun sektöründeki başarısını kanıtlayan Sony, 2000 yılında Playstation 1'i piyasaya sürdü ve konsol denince akla gelen ilk isimlerden birisi olma yolunda önü kesilemez şekilde ilerlemeye başladı. Hâlihazırda en son sürüm olarak PlayStation 4'e sahip olan Sony'nin yakın zamanda PlayStation 5'i tanıtacak olması ise konsolseverler için heyecanlı bekleyişleri beraberinde getirdi.

PlayStation'ın yeni kontrolcüsü: DualSense.

PlayStation 5 için bekleyişler sürüyor ancak konsolun nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında ise ne yazık ki net bir bilgi bulunmuyor. Konsol tarafında durum böyle iken kontrolcüsü hakkında ise artık tüm detaylar yavaş yavaş açığa çıkıyor.

Teknoloji alanında kendisini kanıtlamış Japon merkezli şirket Sony'nin PlayStation ürün serisine ait piyasadaki kontrolcüsü DualShock'a yapı olarak oldukça benzeyen yeni PlayStation kontrolcüsü DualSense, baştan aşağıya yenilenmiş 'haptic feedback' (dokunsal geribildirim) özelliğiyle öne çıkıyor.

Sony'nin bu konuda DualSense DualShock 4'ten nasıl bir farklılık getireceği hakkında bir doğrulama bulunmaz iken bölgeye göre geribildirim özelliğinin başarılı bir şekilde sağlanması ile oyun deneyiminin bir üst safhaya taşınabileceği belirtiliyor.

İyileştirilmiş tetik hissiyatı.

Yeni PlayStation kontrolcüsü DualSense hakkında Sony'nin Genel Müdür Yardımcısı Hideaki Nishino tarafından açıklanan bir diğer özellik ise cihazın L2 ve R2 tetiklerinin hissiyatının muazzam derecede iyileştirilmiş olması. Nishino'nun açıklamasına göre oyuncular tetiklere dokunduklarında bir ok atmak için yay germe hissiyatına gerçek anlamda erişebilecekler.

Yeni kontrolcü DualSense'in şarj girişinin Type-C olduğu görülürken hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor. Ne var ki yeni kontrolcünün daha uzun pil ömrüne sahip olmasının yanında ağırlığının da azaltıldığına değiniliyor.

Üzerindeki dâhili mikrofon ile hızlı sohbetlere izin verecek olan yeni PlayStation kontrolcüsü DualSense'e harici bir kulaklık takılıp takılamayacağı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.