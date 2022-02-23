Eylül ayında kripto paraları yasa dışı ilan eden Çin, Bitcoin SV üzerine kaydolan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları NFT'lerini satışa sundu. NFTOnShow üzerinde satışa sunulan NFT'ler, en fazla 5 BSV'den (420 dolar) fiyatlandırıldı.

4 Şubat 2022’de başlayan ve 20 Şubat’ta sona eren 2022 Pekin Kış Olimpiyatları, Olimpiyat Oyunları arasında unutulmaz etkinliklerden biri oldu. Olimpiyatlar, siyasi krizler, rekorlar, yeni yüzler ve doping skandallarıyla tarihe adını yazdı. Bugünse bu Olimpiyatları bir şekilde benimsemek isteyenler için Çin, resmi NFT’lerini piyasaya sürdü.

Eylül 2021’de tüm kripto para işlemlerini yasa dışı olarak ilan eden Çin, bunla çakışacak şekilde resmi NFT’lerini satışa sundu. Çin Spor Genel İdaresi Spor Kültürü Geliştirme Merkezi, Çin Olimpiyat Müzesi ve Çin Spor Müzesi başta olmak üzere toplamda 5 kurum ve kuruluş ortaklığıyla piyasaya sürülen NFT koleksiyonu, Kış Olimpiyatlarındaki beş farklı spor dalını temsil edecek şekilde tasarlandı.

Satışa sunulan NFT'ler şu şekilde:

Koleksiyon, Xiao Cang isimli maskotun farklı spor dallarında resmedilmesiyle oluşturuldu. Her bir eserin üzerinde de hem Çince hem de İngilizce küçük bir açıklamaya yer verildi. NFT’ler, BSV blok zinciri üzerinde oluşturuldu ve Bitcoin SV (1 BSV = 84 dolar) üzerinden satışa sunuldu. Toplamda 700 adet NFT satışa sunulurken, şu ana kadar 103 NFT satıldı.

Koleksiyondaki beş NFT’yi satın alan kişiler, bu NFT’leri ‘Shining SSR Mascor’ isimli, ‘Kısa Kulvar Sürat Pateni’ NFT’sine dönüştürebilecekler. İlk 5 NFT, en fazla 0,35 BSV karşılığında satışta olurken beş NFT’nin birleştirilerek elde edildiği son NFT, 5 BSV’ye (420 dolar) kadar fiyattan satışa sunulmuş durumda.