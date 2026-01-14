Tümü Webekno
Çin, 2025'te En Çok Otomobil Üreten ve Satan Ülke Oldu: Pazar Payı Yüzde 50'yi Geçti!

Çin, 2025 yılına ilişkin otomobil üretim ve satış verilerini resmen yayımladı. Yapılan açıklamalara göre küresel çapta rekor kırıldı. Ayrıca Çinli firmalar, ürettikleri neredeyse her otomobili satmayı başardılar. İşte o dikkat çekici istatistikler...

Çin, 2025'te En Çok Otomobil Üreten ve Satan Ülke Oldu: Pazar Payı Yüzde 50'yi Geçti!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), bugün düzenlediği basın toplantısında inanılmaz bir açıklama yaptı. Kurumun yaptığı resmî açıklama, Çin'in otomotiv endüstrisinde bambaşka bir noktaya ulaştığını gözler önüne serdi. Zira Çin hem otomobil üretiminde hem de satışlarda rekor kırmış durumda.

CAAM yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Çin, 2025 yılında gerçekleştirilen küresel otomobil satışlarında toplam hacmin yüzde 50'sinden fazlasını karşıladı. Yani 2025'te herhangi bir yerde satılan herhangi iki otomobilden bir tanesi Çinli üretimdi.

Üretilen 34,5 milyon otomobilin 34,4 milyonu satıldı!

Başlıksız-1

2025 yılı resmî verilerine göre Çinli firmalar, 34,531 milyon adetlik otomobil üretimi yaptılar. Bu otomobillerin 34,40 milyonu satıldı. CAAM verilerine göre 2025 yılında otomobil üretimi yüzde 10,4, otomobil satışları ise yüzde 9,4'lük artış gösterdi. Çinli yetkililere göre otomobil sektörü için tarihi bir rekor kırılmış oldu.

Tesla, 3 Sıra Koltuklu Model Y'yi Satışa Sundu: Ama... Tesla, 3 Sıra Koltuklu Model Y'yi Satışa Sundu: Ama...

Açık konuşmak gerekirse Çin'in otomobil sektöründe ulaştığı son nokta hiç de şaşırtıcı değil. Bir yandan küresel çapta boy göstermeye devam eden BYD, diğer yanda ultra lüks otomobiller üreten Huawei ve Hongqi gibi firmalar, yavaş yavaş küresel pazarlarda ses getirmeye başladılar. Eğer Çinli üreticilerin başarısı bu şekilde sürerse 2026 yılı, küresel çapta Çinli otomobil hegemonyasına girdiğimiz bir yıl olarak kayıtlara geçebilir. Bakalım Avrupalı üreticiler, Çin'in bu baskısından nasıl kurtulacaklar...

