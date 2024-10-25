Çinli uzay taşımacılığı şirketi Deep Blue Aerospace, 2027 yılında ilk uzay seyahatini gerçekleştireceğini duyurdu. İki bilet, dudak uçuklatan bir paraya ön siparişe açıldı.

Geçmişte pek çok kişi için hayalden ibaret olan uzay turizmi, günümüzde gerçek olmuş durumda. Bugün uzay taşımacılık şirketleri, uzaya seyahatler gerçekleştiriyorlar. Gelen son haberler, Çin'in de çok yakında bu sektöre giriş yapacağını gözler önüne seriyor.

Çinli uzay taşımacılı şirketi Deep Blue Aerospace tarafından yapılan açıklamaya göre firmanın uzay seyahatleri, 2027 yılında resmen başlayacak. Hatta şirket, satılacak biletler için de ön satış programını başlatmış durumda. Ancak şu an için sadece iki bilet, ön siparişe açıldı.

Uzaya yolculuk yapmanın maliyeti 7 milyon TL

Deep Blue Aerospace'in açıklamasına göre uzay yolculuğu yapmak isteyenlerin 1,5 milyon yuan ödeme yapmaları gerekecek. Bu da bugünün kuru ile 7 milyon TL'nin üzerine denk geliyor. Bu bileti alan kişiler, alt yörüngeye ulaşacakları bir seyahat gerçekleştirme fırsatı yakalamış olacaklar. Zaten daha fazlası mümkün değil çünkü Çin'in uzay aracının ulaşabileceği maksimum yükseklik 100 ila 150 kilometre aralığında.

Yalnız burada önemli bir detay var. Deep Blue Aerospace'in 6 kişi taşıyabilen uzay aracı, henüz test aşamasında. Üstelik geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir test başarısız oldu. Nebula-1 isimli roket, 5-10 kilometrelik uçuş testinde inişe geçtiği sırada patladı. Bu da şirketin henüz uzay taşımacılığına hazır olmadığının açık bir göstergesi. Bu durumun önümüzdeki yıllarda değişip değişmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.