Çinli CHN Energy, tam 1 gigawatt kapasiteli açık deniz güneş enerji santralini hizmete aldı.

Küresel çapta temiz ve yenilenebilir enerji alternatiflerine geçiş için çalışmalar devam ediyor. Çinli enerji şirketin CHN Energy de bu amaçla yatırımlar yapıyor. Firmanın Guohua Energy Investment adlı kolu tarafından geliştirilen projenin gelecekte yapılacak bu türden yatırımlar için de bir standart oluşturması bekleniyor.

Proje, Çin'in doğusunda bulunan Dongying şehrinin açıklarında inşa edildi. Kıyıdan 8 kilometre açıkta inşa edilen tesis, 1223 hektarlık bir alan kaplıyor. Bu yapı, çelik ayaklar üzerine inşa edilmiş olan 2394 adet güneş paneli ile inşa edildi. Her bir panelin ölçüsü ise 60 metreye 35 metre oldu.

Şebekeye entegre edildi

Tesis, 66 kilowaltlık kablolar ile kıyıya bağlandı. Bu kablolar sektörde yüksek kapasitede enerjiyi uzun mesafede aktarmak amacıyla kullanılıyor. Bu tür bir bağlantı sistemi Çin'in tarihinde ilk defa açık deniz ile kara arasında inşa edilmiş oldu.

Güneş enerjisi santrali tamamlandığında tesisin yılda 1,78 milyar kilowatt-saat enerji üretmesi bekleniyor. Bu da 2,67 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek bir enerji anlamına geliyor. Bu tesis sayesinde yılda 503 bin 800 ton kömür kullanılmayacak ve yıllık karbondioksit emisyonu 1,34 milyon ton azalacak.

Proje kapsamında ayrıca balık çiftlikleri kurulacak ve yenilenebilir enerji deniz tarımına da aktarılacak.