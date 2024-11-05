Meta, yapay zekâ için veri merkezlerinde nükleer enerji kullanmaya karar vermişti. Ancak firmanın planları, nadir türdeki arılar nedeniyle sekteye uğradı. Peki ne oldu da olay bu noktaya geldi?

Her geçen gün biraz daha gelişen yapay zekâ teknolojileri, şirketlerin enerji ihtiyaçlarını artırdı. Bugün Microsoft, Google, Meta ve Amazon gibi firmalar, yapay zekâ çalışmaları için nükleer enerji yatırımları yapmaya başladılar. Ancak gelen son haberler, Meta'nın nükleer enerji planlarının arılar nedeniyle sekteye uğradığını gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre Meta, nükleer enerji yatırımı yapmak için bir araziyi gözüne kestirdi. Burada yapılan analizler, ilk aşamada bölgenin uygun olduğunu ortaya koydu. Ancak sonradan, bölgede nadir türde arılar olduğu tespit edildi. Hâl böyle olunca Meta, nükleer enerji yatırımını askıya almak zorunda kaldı. En azından şimdilik.

Mark Zuckerberg tarafından doğrulanmış

Financial Times'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre Mark Zuckerberg, geçtiğimiz hafta ekibini topladı ve konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Zuckerberg, bu toplantıda nükleer enerji santrali planlarının şimdilik sekteye uğradığını söyledi. Ancak Meta, konuyla ilgili herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadı.

Yalnız Mark Zuckerberg ve ekibi, nükleer enerji konusunda oldukça kararlı. Hatta az önce bahsettiğimiz toplantıda, Meta'nın yapay zekâ veri merkezleri için nükleer enerji kullanan ilk şirket olacağı kesin bir şekilde dile getirilmiş. Ancak bunun nasıl mümkün olacağı şimdilik belirsiz.