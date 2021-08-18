Bir Matematik Öğretmeni, Problemini Çözene 50 Bin TL Verecek

Diyarbakır'da bir matematik öğretmeni olan Nazım Yokuş; öğrencileri, öğretmenleri ve akademisyenleri yarışa sokacak bir problemle gündeme geldi. Matematikte nokta ve doğrunun olmadığını öne süren matematik öğretmeni, bunun aksini kanıtlayan kişiye tam 50 bin TL vereceğini söyledi.

Farklı şirketlerin platformlarında hata bulan kullanıcılarına para ödülü vermesine zaman zaman denk gelmişizdir. Instagram, Google, Apple ve Twitter gibi birçok büyük şirket, platformlarında hata bulan kişilere ödüller veriyor. Bu hem kullanıcıların çalışma ve araştırma yönünü güçlendiriyor hem de şirketin platformunu iyileştirmesine yarımcı olarak iki taraflı bir kazanç haline geliyor.

Buna benzer bir olay Diyarbakır’dan gündemimize geldi. Diyarbakır’da matematik öğretmeni olarak görev yapan Nazım Yokuş, ortaya koyduğu problemlerle öğrencileri, öğretmenleri ve akademisyenleri yarışa sokacak gibi görünüyor. Söz konusu problemlerin çözümü için Yokuş, 50 bin TL vereceğini açıkladı.

Geometride nokta ve doğrunun olduğunu ispatlayana 50 bin TL:

Yokuş’un başlattığı bu yarışın özünde, matematikte gördüğünü iddia ettiği veri ve mantık hataları yatıyor. Bu bağlamda sorularını sormadan önce arka planlarını paylaşan Yokuş, noktanın ispatını yapana 50 bin lira vereceklerini açıkladı. Bunun yanında -matematikteki- doğrunun da ispatını yapan kişiye 50 bin lira vereceğini belirten Yokuş, son olarak bir eşitsizlik sorusunun cevabını beklediğini söylüyor.

Eğitim sisteminin halihazırda ‘ezber’ yolunda ilerlemesine değinen Yokuş, matematiği neşeli bir şekilde öğrencilere öğretmenin ilk hedef olduğunu belirtiyor ve bu hedef kapsamında sorgulanabilir ve araştırılabilir bir matematiğin çocuklara öğretilmesinin gerektiğini söylüyor.

Yokuş, daha önce de 50 bin lira ödüllü bir soru sorduklarını ve birçok kişinin o sorunun cevabının olmadığı şeklinde geri dönüş yaptığını belirtiyor. Söz konusu belirsizliklerin matematiğin mi yoksa kendilerinin mi bir kusuru olduğunu merak eden öğretmen, bunun netleşmesi gerektiğini söylüyor.