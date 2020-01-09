Çin, Ay'ın Karanlık Yüzünden Fotoğraflar Yayınladı

Günümüzde teknolojik anlamda en gelişmiş olan ülkelerden olan Çin, Ay'ın karanlık yüzüne inen uzay aracından görülmemiş fotoğraflar paylaştı. Ay'a gönderilen uzay araçları 12 ay günü boyunca veri topladı.

Gezegenimizin uydusu Ay’ın karanlık yüzüne ilk defa iniş yapmış olan Çin’in Chang’e-4 uzay aracı, daha önce hiç görmediğimiz manzaraları bizlerle paylaştı. Ay’ın görülmemiş yüzeyini gösteren fotoğraflar, geçtiğimiz sene Çin’in gönderdiği uzay aracı tarafından çekildi.

Ay’ın karanlık yüzüne başlayan maceranın birinci yıl dönümünü kutlamak için Çin, Chang’e-4 uzay aracının yakaladığı fotoğrafları yayınladı. Çağımızın en gelişmiş teknolojilerine sahip olan ülke yalnızca fotoğrafları da yayınlamadı, bunlarla birlikte uzay aracının topladığı bilimsel verileri de paylaştı.

12 Ay günü boyunca veri toplandı:

Chang’e-4’ün taşıdığı Yutru 2 rover’ı, Ay’ın karanlık yüzünde 350 metreden fazla mesafe kat etti. Araç, Ay yüzeyinde dolaşırken bir yandan fotoğraflar çekti diğer yandan da yüzeydeki kayaların yapılarını incelemek üzere çalışmalar gerçekleştirdi. Yutru 2 ve Chang’e-4, Ay’ın yörüngesine oturtulmuş bir uydu sayesinde araştırmacılar tarafından kontrol edildi.

Çinli araştırmacılar, Ay’da 12 Ay günü boyunca veri toplayarak büyük bir başarı elde etti. Bir Ay gününün gezegenimizde 29 gün 12 saat 44 dakika olduğunu hatırlayacak olursak bu aracın neredeyse tam 1 yıl boyunca veri topladığını çıkarabiliyoruz. Yani Ay’ın karanlık yüzü 2019 yılı boyunca incelendi ve araştırıldı.

Ancak Çin’in Ay’ın karanlık yüzüne duyduğu merakın ürünleri yalnızca bununla sona ermeyecek. Çin, bu yılın ilerleyen zamanlarında Chang’e-5 uzay aracını da Ay’a yollayarak uydunun merak edilenlerini daha kapsamlı bir şekilde araştırmaya devam edecek.

Chang’e-5 görevi ile birlikte gezegenimize Ay’ın yüzeyinden 2 kilogram yüzey materyalinin getirilmesi hedefleniyor. Eğer bu olay gerçekleşirse gezegenimize getirilen bu parçalar, 1976 yılından bu yana Dünya’ya getirilen ilk ay materyalleri olacak.

Çin, 2030 yılında Ay’a bir üs kurma planını gerçekleştirmeden önce uydumuzun radyasyon seviyelerini takip edecek ve yüzey materyallerinin örneklerini toplayacak. Ay’ın karanlık yüzü buz halinde su barındırdığından insanlar için yaşanabilir bir yer olarak görülüyor.