Dünyanın En Güçlü Katı Yakıtlı Motoru Test Aşamasında

Çin, geliştirmekte olduğu dünyanın en güçlü katı yakıtlı roket motorunda test aşamasına gelindiğini duyurdu. Test sürecinde tatmin edici sonuçların elde edildiği motorun daha yüksek itişli bir versiyonunun geliştirilmesi için da çalışmalara başlandı.

Fırlatış hazırlığı epey bir uzun süren sıvı yakıtlı roket ateşleyicileri, daha etkili itiş gücü sağlamaları sebebiyle genelde uzay programlarında tercih edilirken; anında ateşleme yeteneğine sahip olan ve bir yerden başka bir yere daha kolay taşınabilen katı roketler çoğunlukla askeri amaçlı olarak kullanılmakta.

Bir süredir dünyanın katı yakıtla çalışan en güçlü roket motorunu geliştirmek üzere çalışmalar yapan Çin, motorun test edildiği bilgisini paylaştı. Katı roket ateşleme teknolojisindeki bu ilerlemenin sonunda; uydu fırlatılışı ve insanlı uzay seyahatlerine yeni kapılar açıbileceği tahmin ediliyor.

Yeni motor, alanında dünyanın en iyi olacak

Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknoloji Şirketi’nin (CASC) yapmış olduğu açıklamada; Şansi eyaletinin Şian kentinde yer testine tabi tutulan roket motorunun, 500 tonluk itki gücü elde ettiği kaydedildi. Ağırlığının ve boyutunun azaltılması amacıyla daha yüksek dirençli lifler içeren kompozit malzemelerin kullanıldığı roket motorunun itiş gücünü artırmak adına da yanma haznesi ve egzozda yeni teknolojilerden yararlanıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 3,5 metre boyundaki yeni motorun, Çin’in şu an uzay programında kullanmakta olduğu en büyük taşıyıcı roket unvanının sahibi Long March 5’i ateşleyen sıvı yakıtlı roket motorundan 4 kat daha fazla güç üretebildiği bilgisine yer verildi. Çin, motorun alanında dünyanın en iyisi olduğunu iddia ediyor.

Çin, henüz test aşamasında olan motorun 1000 ton itiş gücü sağlayabilen versiyonunu üretmek için şimdiden kolları sıvadı bile. 1000 ton itiş gücüne sahip motorun geliştirilme aşamasında olduğu aktarıldı.