Film çekimi için uzaya fırlatılan Soyuz MS-18 adlı uzay aracı kontrolsüz bir şekilde ateşlendi. Yaşanan olay sırasında hiçbir personel zarar görmedi ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ciddi hasar gördü. Rus Uzay aracının Pazar günü Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Son zamanlarda Rus kozmonotlar sık sık Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) artık eskidiğini, büyük zararlara yol açılabilecek kazaların yaşanabileceğini ya da zamanla kullanılamaz bir hale gelebileceği hakkında açıklamalar yapıyordu.

Yaklaşık bir ay önce de Energia adlı şirkette başmühendis olan Vladimir Solovyov, ISS’nin çok yıprandığını ve bazı çatlakların olduğunu belirterek uyarmıştı. 5 Ekim'de The Challenge adlı bir film çekimi için uzaya fırlatılan rus uzay aracının motor kontrolleri sırasında yaşanan aksilik uzay istasyonunun zarar görmesine sebep oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu ciddi hasar gördü

Cuma günü uzay aracının bakım ve kontrolleri yapılırken hesaplanandan daha uzun süre ateşlendi. Plansız gelişen bu uzun süreli ateşlenme Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hasar görmesine sebep oldu. NASA ve Roscosmos ekipleri motor testi sırasında kontrolünü kaybetti. Bu yüzden Soyuz MS-18 adlı uzay aracının motor testinin bitmesi gerekenden daha uzun sürdü. Ekipler yaklaşık yarım saat sonra yeniden kontrolü sağlayarak müdahale etti. Rusya Roscosmos Uzay Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre olay gerçekleşirken uzay istasyonunda bulunan personel güvendeydi.

Kozmonot Oleg Novitsky’nin açıklamasına göre istasyona kenetlenmiş Soyuz MS-18 uzay aracındaki motorlar test edilirken beklenmedik bir şekilde ateşlendi ve kontrolden çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınsa da yaşanan aksilik Uluslararası Uzay İstasyonu'nun eğilmesine neden oldu.

The Challenge adlı film çekimi için fırlatılan uzay aracının Pazar günü Dünya'ya dönmesi bekleniyor.