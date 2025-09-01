Dünyada yenilenebilir enerji yatırımları hızla artıyor. Ülkeler hem enerji ihtiyacını karşılamak hem de karbon salımını azaltmak için dev projelere yöneliyor. Bu kapsamda Çin’in açık denizlerde kurduğu yeni rüzgâr türbini de dikkat çeken adımlardan biri oldu ve küresel ölçekte yeni bir rekora imza attı.

Çin denizin ortasına dev gibi bir rüzgâr türbini dikti. Dongfang Electric’in geliştirdiği bu yeni türbin, tam 26 megavatlık kapasitesiyle şimdiye kadar kurulmuş en güçlülerden biri oldu. Pervane çapı ise öyle büyük ki, 310 metreyi aşıyor; bu da Galatasaray Stadyumu’ndan yaklaşık 1,5 kat daha geniş demek.

Çinli şirket, bu dev türbini test ve onay için özel bir alana yerleştirdiğini duyurdu. Tam 185 metre yüksekliğe ulaşan yapının gövdesi, bugüne kadar yapılmış en ağır türbin gövdelerinden biri oldu. Türbin, saniyede 8 metre ve üzerindeki rüzgârlarda sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandı.

55 bin haneye yetecek enerji üretecek

Ortalama 10 m/s hızla esen rüzgârda bu dev türbin yılda 100 GWh enerji üretebiliyor. Bu miktar yaklaşık 55 bin evin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Şirket, bu sayede her yıl 30 bin ton kömür kullanımının önüne geçileceğini ve 80 bin ton karbondioksit salımının engelleneceğini söylüyor. Öte yandan türbin saatte 200 kilometre hızla esen fırtınalara bile dayanacak şekilde tasarlandı.

Mayıs ayında türbin kanatlarının dayanıklılık testleri tamamlandı. Şirket ise şu anda devam eden yorgunluk testlerinin yaklaşık bir yıl süreceğini ve bu sürecin sonunda türbinin tam sertifikaya kavuşacağını belirtti.