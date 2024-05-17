İsveç’ten bilim insanları, 8000’den fazla kez yeniden şarj edilebilen uygun maliyetli ve çevre dostu çinko bazlı piller geliştirmeyi başardı.

Dünya çapından araştırmacılar, sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için sürekli yeni çalışmalar gerçekleştiriyor. Çevreye ciddi zararlar oluşturabilmeleriyle bildiğimiz piller üzerinde yapılanlar bunlardan biri. Bu konuda yakın zamanda yayımlanan bir araştırma, yeni bir pilin yenilenebilir enerji konusunda devrim yaratabileceğini ortaya koyuyor.

İsveç’te bulunan Linköping Üniversitesindeki araştırmacılar, çinko ve ligninden yapılan uzun ömürlü çevre dostu bir pil geliştirmeyi başardı. Araştırma bulguları, Energy & Environmental Materials üzerinden yayımlandı.

8000’den fazla kez yeniden şarj edilebilen yeni piller, elektriğe erişimin sınırlı olduğu bölgelere umut olacak

Geliştirilen yeni pil, 8000’den fazla döngüye sahip. Yani çok yüksek oranda yeniden şarj edilebiliyor. Araştırmacılar, pilin özellikle elektriğe erişimin sınırlı olduğu bölgelere uygun fiyatlı ve çevre dostu bir alternatif oluşturabileceğini söylüyorlar.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Reverant Crispin, bununla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Güneş panelleri nispeten ucuz hâle geldi ve birçok düşük gelirli ülke tarafından benimsendi. Ancak ekvatora yakın bazı yerlerde Güneş erken saatlerde batabiliyor, bu da evleri ve iş yerlerini elektriksiz bırakabiliyor. Bu pil teknolojisi de pahalı lityum iyon pillerden daha düşük performansa sahip olmasına rağmen bu durumlara çözüm sunmayı amaçlıyor.”

Performansının %80’inini koruyor, tek şarjla 1 hafta kadar gidebiliyor

Kurşun gibi toksik şeyleri içermeyen bu çinko ve lignin temelli pilin uzun ömürlü olduğu da vurgulandı. 8000 döngüden fazla kullanılabilmesine rağmen performansının %80’inini koruyabiliyor. Ayrıca şarjı bir hafta kadar gidebiliyor. Günümüzdeki çinko temelli pillerin birkaç saat içinde boşaldığı düşünüldüğünde bu ciddi bir iyileştirme demek.

Lityum iyon piller doğru kullanıldıklarında faydalı olabilseler de patlayıcı olma, geri dönüşüm zorluğu gibi dezavantajlara sahipler. Bu yüzden de bilim insanları, geliştirdikleri teknolojinin uzun vadede enerji yoğunluğunun kritik olmadığı durumlarda lityum iyon pillerin yerini alabileceğini umuyorlar. Ayrıca geleneksel pillere kıyasla çok uygun fiyatlı olmaları da bir avantaj.

Şimdilik laboratuvarda geliştirilen piller küçük boyutlarda. Araştırmacılar, ilerleyen zamanlarda araba aküsü boyutuna ulaşan versiyonlarını geliştirebileceklerini söylüyorlar. Gerçekten devrim yaratıp yaratmayacaklarını zamanla göreceğiz.