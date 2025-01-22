Çin, dünyanın ilk insan ve robot içeren maratonunun düzenleneceğini açıklandı. Nisanda düzenlenecek bu yarım maratona 12 bin insan ve 20'den fazla şirketten robot katılacak.

Robotlar artık yavaş yavaş hayatımızın her alanında yer almaya başladılar. Şimdi Çin’den gelen haberler ise yakında insanlarla yarışacaklarını ortaya koyuyor. Öyle ki bahar aylarında ülkede dünyanın ilk insan ve robot içeren maratonu koşulacak.

Bu hamle, Çin tarafından ABD ile olan teknoloji rekabetinde öne geçmek için atılan başka bir adım. Ayrıca yapay zekâ, robotik alanlarındaki geliştirme çabalarını artırmasının bir parçası olarak geliyor. Bu alanlardaki yatırımlarla toplumdaki yaşlanma ve düşen doğum oranlarıyla mücadele edilmek istendiği de belirtiliyor.

İnsanlar ve robotlar yarım maraton koşacak

*Kasım ayında Pekin'de düzenlenen bir yarışta bir robot kısa süreliğine insanlarla birlikte koşmuştu.

Yerel kaynaklara göre nisan ayında Pekin’in Daxing isimli bölgesinde 21 kilometrelik bir yarım maraton gerçekleştirilecek. Bu maratonda insanların yanı sıra robotları da göreceğiz ve dünyada bir ilke tanıklık edeceğiz.

Maratona yaklaşık 12 bin insan katılacak. Onlara 20’den fazla teknoloji şirketi tarafından geliştirilen robotlar eşlik edecek ve yarışacaklar. İlk üçe girenlere ödül verilecek.

Dünyanın dört bir yanından şirketlere, üniversitelere ve dahasına insansı robotlarını maratona getirmeleri için davetiye gönderileceği de belirtilmiş. Robotlar için gereken şartlar; insan gibi görünmeleri, tekerlekli olmamaları ve yürüme, koşma gibi hareket eylemlerini gerçekleştirebilecek mekanik bir yapıya sahip olmaları. Sadece otonom olmaları gerekmiyor. Uzaktan kontrol edilebilir robotlar da yer alabilecek. Ayrıca pilleri yarış sırasında değiştirilebilecek.

Geçen yıl kasımda yine Pekin’de düzenlenen bir koşu yarışında bitiş çizgisine yaklaşırken bir robot kısa bir koşuyla dahil olmuş ve çizgiyi geçmişti. Ancak o tam bir yarış değildi. Nisanda ilk kez 21 km’lik tam yarış boyunca robotların yarıştığını göreceğiz. Sonuçların nasıl olacağı, robotların ne kadarının hiçbir sorun yaşamadan yarışı tamamlayabileceği şimdiden merak konusu.