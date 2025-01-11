CES 2025'te Apollo isimli insansı robot tanıtıldı. Apollo, fabrikalarda kullanılmak üzere geliştirilen ve basit nesne taşıma işlevi sunan bir insansı robot.

CES 2025 etkinliğinde insansı robotlar ilgi odağı oldu. Apptronik'in insansı robotu Apollo tanıtıldı. Apptronik'in Apollo adlı insansı robotu, fuarda Texas Instruments standında sergilendi.

Apptronik'in Apollo robotu, CES 2025'te Texas Instruments standında görücüye çıktı. Robotun iç donanımında Texas Instruments tarafından geliştirilen modüller kullanıldı.

Nesne taşıma işlevine sahip

Apollo'nun baş kısmı, eski iMac modellerini andıran tasarımıyla dikkat çekti. Robotun temel kullanım alanı fabrika ortamları olarak belirlenmiş durumda. Ağırlıklı olarak fabrika ortamlarında kullanılmak üzere geliştirildi. ES 2025'te sergilenen model, yalnızca basit nesne taşıma işleviyle tanıtıldı. Sergilenen model tam otonom veya akıllı bir versiyon değildi. Daha çok konsept odaklı bir sunum yapıldı. Ancak Apptronik'in mart ayında Mercedes ile başlattığı fabrika testlerinde daha gelişmiş versiyonlarının kullanıldığı vurgulandı.

Son dönemde birçok firma insansı robotlarını fabrika ortamlarında test etmeye başladı. Figure, BMW ile; Agility ise Amazon ile benzer fabrika içi denemeler yürütüyor. Apollo da fabrika odaklı testleriyle bu alandaki dikkat çeken modeller arasında yer alıyor.