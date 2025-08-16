Yapay zekâ ve robot teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, tıp alanında da yeni projelerin önünü açıyor. Çin’de geliştirilen son proje, insan gebeliğini tamamen robotik bir ortamda taklit etmeyi hedefliyor. Bu yenilikçi çalışma, hem bilim dünyasında hem de kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Çinli araştırmacılar, yapay rahim teknolojisini insansı robotla bir araya getirerek döllenmeden doğuma kadar tüm gebelik sürecini robot içinde tamamlamayı hedefleyen ilginç bir projeye imza atıyor. İlk prototipin ise 2026’da görücüye çıkması bekleniyor.

Kaiwa Technology’nin üzerinde çalıştığı bu insansı robotun karnında, yapay bir rahim yer alacak. Bu sayede fetüs, gelişiminin başından sonuna kadar tüm süreci robotun içinde geçirebilecek.

Artan kısırlık oranları gebelik robotu projelerini gündeme taşıyor

İçinde amniyotik sıvı bulunan bu özel alan, embriyonun büyümesini destekleyecek ve ihtiyaç duyduğu besinler özel bir tüple sağlanacak. Yani sistem gebeliğin tüm sürecini baştan sona taklit edecek şekilde tasarlanıyor.

Bu çalışma duyurulduğundan beri epey tartışma yarattı. Kimileri etik konularda endişelerini dile getirirken, kimileri de çocuk sahibi olamayanlar için yeni bir umut ışığı olabileceğini söylüyor. Aslında benzer bir yöntem 2017’de hayvanlar üzerinde denenmişti. Erken doğan bir kuzu embriyosu, yapay amniyotik sıvı dolu bir sistemde dört hafta boyunca gelişmiş ve tüylenmeye başlamıştı. Ama o sistem sadece var olan embriyoyu büyütmeye yarıyordu. Çin’deki bu yeni proje ise gebeliğin tüm aşamalarını, baştan sona, robotik bir sistemin içinde tamamlamayı hedefliyor.

Öte yandan, Çinli araştırmacılar geçtiğimiz günlerde GEAIR adını verdikleri, dünyanın ilk yapay zekâ destekli üreme robotunu tanıttı. Kendi başına hareket edebilen ve çapraz tozlaşma yapabilen bu robotun, tarım ve üretimde maliyetleri düşürmesi, süreçleri hızlandırması ve verimliliği artırması amaçlanıyor.

Çin’de kısırlık oranlarının artması, bu tür projeleri daha da gündeme taşıyor. Son yıllarda oran %18’e kadar çıkmış durumda ve bazı şehirlerde yapay döllenme hizmetleri artık devlet desteğiyle sunuluyor. Gebelik robotunun ticari versiyonunun ise yaklaşık 14 bin dolara satılması planlanıyor. Bilimsel, etik ve hukuki açıdan tartışmaların önümüzdeki dönemde de süreceği kesin. İlerleyen yıllarda bu tür projelerin hangi ölçüde hayata geçeceği ve toplumda nasıl karşılanacağı ise zamanla netlik kazanacak.