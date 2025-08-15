Çin’in başkenti Pekin, insansı robotların farklı alanlardaki yeteneklerini sergilediği uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, spor müsabakalarından sahne performanslarına kadar geniş bir yelpazede yarışmaları kapsıyor. Katılımcılar arasında robot üreticilerinden üniversitelere kadar birçok farklı kurum yer alırken, organizasyon sosyal medyada da kısa sürede büyük ilgi gördü.

Pekin, bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları’na ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek etkinlikte 16 farklı ülkeden robot üreticileri, üniversiteler ve araştırma kurumları, geliştirdikleri insansı robotları birbirinden farklı kategorilerde yarıştırıyor.

Dünya İnsansı Robot Oyunları’nın programında ise hem spor müsabakaları hem de günlük yaşamdan alınan senaryoları canlandıran birçok ilgi çekici yarışma bulunuyor. Bu etkinlikler, hem sahadaki izleyiciler hem de dijitalden takip eden takipçiler için renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Bizler de sosyal medyada da şimdiden büyük yankı uyandıran bu etkinliğe ait dikkat çekici videoları sizler için derledik.

Robotlar pistte koştu, sahnede dans etti, sahada top peşinde koştu

Etkinlikteki yarışmalar üç ana kategoriye ayrılıyor. Her kategori, insansı robotların farklı yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyor:

Atletizm : 400 metre ve 1500 metre koşu, uzun atlama, yüksek atlama, jimnastik ve futbol maçları.

: 400 metre ve 1500 metre koşu, uzun atlama, yüksek atlama, jimnastik ve futbol maçları. Performans : Dans gösterileri, dövüş sanatları ve müzik aleti çalma etkinlikleri.

: Dans gösterileri, dövüş sanatları ve müzik aleti çalma etkinlikleri. Senaryo tabanlı görevler: İlaç ayırma, endüstriyel malzeme taşıma ve otel danışma hizmetleri gibi günlük yaşamı taklit eden görevler.

Etkinliğin ilk gününden paylaşılan görüntülerde robotların koşu pistinde yarıştığı, bazı robotların piyano ve davul çaldığı görülüyor. Aynı zamanda kostümlü bir moda gösterisi de düzenlenirken, bu sırada bir robotun yere düşerek görev dışı kaldığı anlar dikkat çekiyor. Robot futbol maçları da programda yer alıyor ancak performansları, insan oyuncularla kıyaslandığında henüz sınırlı seviyede.

Dünya İnsansı Robot Oyunları, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için farklı kategorilerde pek çok etkinlik sunuyor. Aynı zamanda robot teknolojilerinin geldiği noktayı küresel ölçekte gözler önüne serme fırsatı veriyor. Etkinlik, önümüzdeki günlerde de çeşitli yarışma ve gösterilerle sürecek.

Etkinlik için çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bu renkli anlardan bazılarını ise aşağıda sizler için derledik: