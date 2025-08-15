Sanat ve teknoloji bu kez bir fabrikanın duvarlarında buluştu. Endüstriyel yapılar artık sadece üretimle değil, estetikle de dikkat çekiyor. Tesla, Berlin’deki dev tesisini geleneksel grafitiyle ve robot destekli sistemlerle renklendirdi. Tesla'nın Berlin Gigafactory'sinin dış cephesi dev bir açık hava sergisine dönüştü.

Tesla'nın Berlin'deki üretim tesisi, sıra dışı bir sanat projesine sahne oluyor. Şirket, fabrikanın dış duvarlarını grafitiyle kaplama kararını geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Bu projede hem yerel sanatçılar hem de özel bir robot sistem görev aldı.

Berlin Gigafactory’deki bu renkli projenin ilk adımı, yerel grafiti sanatçılarıyla atıldı. Sanatçılar, fabrikanın beton duvarlarını kendi özgün tasarımlarıyla süslemeye başladı. Ortaya çıkan işler şimdiden çevreye bambaşka bir hava kattı. Ancak Tesla, işi sadece bununla bırakmak istemedi ve projeye teknolojik bir katkı olarak robot destekli bir sistem de ekledi.

Duvarlara milyonlarca noktayla sanat yapan robot sistemi

Robot sistem, dijital olarak hazırlanan tasarımları devasa bir yazıcı aracılığıyla duvarlara aktarıyor. Bu sistem; güçlü bir bilgisayar, grafiti tasarımlarını baskıya uygun hale getiren bir yazılım ve boya püskürten bir baskı başlığından oluşuyor. Robot, kevlar kablolarla hareket ediyor ve küçük pervaneler sayesinde yüzeye yakın durarak milyonlarca boya noktasıyla görseli oluşturuyor.

Projede sadece yerel sanatçılardan değil, dünya genelinden tasarımcılardan da ilham alındı. Bazı grafikler Tesla'nın kendi ekibi tarafından geliştirildi. Duvarlarda hem Berlin’in kültürel izleri hem de Tesla'nın üretim kimliği bir araya getiriliyor. Şirket, fabrikanın tüm yüzeyini sanatla kaplamayı hedefliyor.

Tesla’nın Avrupa’daki ilk büyük ölçekli üretim tesisi olan Berlin Gigafactory, Mart 2022'de faaliyete geçti. Model Y üretiminin yapıldığı tesiste, grafiti projesinin tamamlanmasıyla görsel bütünlük açısından dikkat çekici bir dönüşüm hedefleniyor.