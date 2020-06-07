Çin, Geçtiğimiz Hafta Uzaya İki Roket Daha Gönderdi

SpaceX’in uzaya gönderdiği ilk astronot aslında geçen hafta havacılık tarihi için meydana gelen tek büyük yenilik ve başarı değildi. Benzer zamanlarda Çin de iki roketini uzaya fırlatmayı başardı.

Geçtiğimiz hafta NASA ve SpaceX tarihi bir an yazmakla meşgulken, Çin de havacılık konusunda başarılı geçmişine bir başarı daha eklemekle uğraşıyordu. Çin hükümeti, 30 Mayıs tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu aracılığıyla iki başarılı roket atımı gerçekleştirerek bir kez daha rekor kırdı.

Çin tarafından uzaya gönderilen iki roketten ilki Pekin saatiyle 30 Mayıs günü sabah 4:13’te fırlatıldı. Uydular başarılı bir şekilde uzaya gönderildi ve Çin devlet yayıncılarından CCTV’ye göre, Güneybatı Çin’den havalanan uydular sınırı başarılı bir şekilde geçti.

36 saat içinde iki ayrı uydu uzaya gönderildi:

Long March-11 isimli roketin tasarım şefi Peng Kunya, kendisiyle yapılan röportajda Long March-11'in Xichang Uydu Merkezi’nden ilk kez uzaya gönderildiğini ve bu durumun roketin farklı bölgelerden de kolayca havalandırılabileceğini kanıtladığını ifade etti. Bununla beraber, bu başarı Long March-11'in farklı bölgelere kolaylıkla uyum sağlayabildiğini de gösteriyor diyebiliriz.

Long March 11’in başarıyla uzaya gönderilmesinden yaklaşık 36 saat dahi olmadan Çin hükümeti diğer uydusunu da uzaya gönderdi. Long March-2D isimli uydu ise Jiuquan Uydu Merkezi tarafından Pekin saatiyle 31 Mayıs akşamı saat 4:53’te başarılı bir şekilde fırlatıldı. Böylelikle Çin hükümeti havacılık ve uzay alanlarında uzun yıllardır gerçekleştirdiği çalışmaların başarılı sonuçlarını almaya devam ederek ülkenin bilim alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında siz Çin’in bilim alanındaki çalışma ve girişimlerini nasıl buluyorsunuz? Bununla beraber ülkemizin son zamanlarda büyük yatırımlar yaptığı havacılık ve uzay alanındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.