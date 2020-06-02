Türkiye'nin İlk Cep Uydusu, SpaceX ile Uzaya Çıkacak

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 3 Mart 1992'de Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle birlikte uzaya çıkacak. Grizu-263 Uzay Takımı, uydunun fırlatılması için SpaceX ile anlaştı.

Türkiye, uzay yolculuğunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'taki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden madencilerin isimleriyle birlikte uzay yolculuğuna çıkacak.

Projeyi yürüten Grizu-263 Uzay Takımı ekibinin lideri Çağla Aytaç Dursun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yürüttükleri Türkiye'nin ilk cep uydu projesine ilişkin açıklamalar yaptı. Dursun, Grizu-263 Uzay Takımı'nın 4 yıl önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde temelleri atılan bir hayalin ürünü olarak kurulduğunu belirtti.

Grizu-263 Uzay Takımı, proje için SpaceX ile anlaştı

Çağla Aytaç Dursun, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne alçak dünya yörüngesinde (LEO) amatör frekansta çalışan uyduları dinlemeyi sağlayacak bir uydu-yer istasyonu kuran takımın, Grizu-263A'nın uzaya gönderilmesi için İskoçya merkezli Alba Orbital firması aracılığıyla SpaceX ile anlaştığını söyledi.

Cep uydusu uzay çalışmaları için birçok teknolojik yenilik barındırıyor. 250 gram ağırlığındaki Grizu-263A, yerleşik bilgisayar (OBC), elektrik-güç (EPS), haberleşme (COMM) ve pasif manyetik stabilizasyon (PMAC) alt sistemleri olmak üzere 4 alt sistemden oluşuyor. Takım, tüm alt sistemleri test ederek, başarılı olması halinde uyduyu yurt dışına katma değeri yüksek bir teknoloji olarak ihraç etmek istiyor.

Takımın öncelikli hedefinin böylesine küçük bir uyduyla uzay ve Dünya arasında sağlıklı haberleşme sağlayarak tüm alt sistemlerin testini gerçekleştirmek ve pasif manyetik alt sistemiyle uydunun uzayda sağlıklı bir şekilde yörüngede kalabilmesini sağlamak. Dursun, uydularının SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek olmasından dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.

Grizu-263A ile birlikte 263 madencinin ismi de uzaya taşınacak

Dursun, ülkenin ilk cep uydusunun SpaceX ortaklığıyla da yörüngeye gidecek olmasının kendileri için tarihi bir an olacağını vurgulayarak, "Uzay konusunda en büyük maliyetleri oluşturan fırlatma safhasının en büyük etkeni olan ağırlık durumu gelecek yıllarda çalıştığımız uydu standartlarının önemini artıracak. 250 gram ağırlığındaki bir uyduyla birçok farklı görevi başarmamız mümkün olacak. Bu sayede fırlatma maliyetleri çok düşecek ve uzay yarışında önemli bir noktada bulunan alçak dünya yörüngesi için yapılan çalışmalarda ülkemiz önemli bir noktaya gelecek." dedi.

3 Mart 1992'de Kozlu'daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenciyi rahmetle anan Dursun, "'Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi' diyerek çıktığımız bu yolda önce takım arkadaşlarıma daha sonra da bize inanan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.