Çin'deki Gizemli Virüs Tayland ve Japonya'ya da Sıçradı

Ocak ayının başında Çin'de görülmeye başlayan ve birkaç insanın canını alan gizemli virüs, Tayland ve Japonya'da da görülmeye başladı. Virüsün insandan insana bulaşmadığı söyleniyordu.

Geçtiğimiz hafta sizlerle Çin’de patlak veren büyük bir salgından bahsetmiştik. Yaptığımız haberde bu virüsün kaynağının yeni bir tür SARS (şiddetli akut yolu solunum sendromu) virüsü olduğunu belirtmiştik. Hükümetin yayın kuruluşu CCTV’ye göre Çin’in Wuhan kentinde hastalık tespit edilen her 57 kişiden 15’inde yeni bir koronavirüs bulunduğunu da eklemiştik.

Bugün, bu virüsle ilgili endişe uyandırıcı haberler yayılmaya başladı. Çin’de birçok kişiyi etkisi altına alan bu gizemli virüs, Tayland ve Japonya’da da görülmeye başladı. Her iki ülke de 2019-nCoV olarak bilinen virüsün kendi ülke sınırları içerisinde görülmeye başlandığını duyurdu.

Çin'deki virüs Tayland ve Japonya'ya da sıçradı:

Tayland, bu gizemli virüsün ilk örneğini 13 Ocak’ta görmüştü. Bugün ise virüse yakalanan ikinci bir hastanın görüldüğü duyuruldu. Japonya ise salı günü yaptığı bir duyuruda virüsün 30 yaşlarındaki bir adama bulaştığı ve ardından 15 Ocak’ta hastaneden taburcu edildiğini duyurmuştu.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde bulunan bu virüs tipi, koronavirüs ailesinin bir üyesi. Koronavirüs ailesinde bulunan virüsler soğuk algınlığından ağır akut yolu solunum sendromuna kadar uzanan hastalık belirtilerini ortaya çıkarabiliyor. Gizemli virüs bugüne kadar beş insanın şiddetli enfeksiyon nedeniyle hayatını tehlikeye attı.

Sağlık uzmanları, yeni virüsün insanlara yalnızca hayvanlardan geçebileceğini söylüyor. Virüsün çıkış yerinin de canlı hayvanların satışının gerçekleştirildiği Wuhan’daki ‘Huanan Wholesale Seafood Market' (Huanan Toptan Su Ürünleri Pazarı) olabileceği düşünülüyor.

Sağlık uzmanlarının yaptığı tahminler, bugün ortaya çıkan haberlerle birlikte biraz çürümüş gibi duruyor. Virüsün insanlara yalnızca hayvan yoluyla geçebileceği söylense de Tayvan ve Japonya’da bu virüse kapılan hiçbir hasta Wuhan’daki bahsedilen pazarı ziyaret etmedi. Dünya Sağlık Örgütü, perşembe günü yaptığı açıklamada dünya çapındaki seyahatler sonucunda bu virüsün diğer ülkelere de sıçramış olabileceğini belirtti.

Virüsün yalnızca hayvandan insana geçtiği belirtilmiş olsa da Japonya’daki bazı havaalanlarında termal taramalar yapılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü, Almanya’nın Berlin şehrindeki German Center for Infection Research'ün 2019-nCoV virüsü için yeni bir laboratuvar testi geliştirdiğini duyurdu.