Avustralya, Kuraklık Nedeniyle 5 Bin Yabani Deveyi Öldürdü

Avustralya, geçtiğimiz senenin eylül ayında ormanlarında başlayan yangınla birlikte ülkenin yarısından çoğunu kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle birçok devenin öldürüleceğini açıklayan Avustralya, bugün 5 bin yabani deveyi öldürdü.

Avustralya, uzunca bir süredir yaşadığı orman yangını konusuyla fazlasıyla gündeme geliyor. Birçok hayvanın öldüğü ve ormanların kül olduğu bu yangının yanı sıra Avusturalya’nın çevredeki yabani develeri öldürecek olması haberi de gündeme bomba gibi oturmuştu. Su kaynaklarının develer tarafından fazlasıyla tüketilmesini gerekçe gösteren Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara bölgesinin yerel idaresi, operasyona bir hafta önce başlamıştı.

Pazar günü başlatılan ve yaklaşık beş gün kadar süren deve itlafı (öldürerek ortadan kaldırma), bugün itibariyle son buldu. APY bölgesi yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe göstererek yaklaşık 5.000 yabani deveyi helikopterlerden tüfekle açılan ateşle öldürdü. APY yerel yönetimi, kuraklık nedeniyle develerin su bulmak için büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiğini ve bölgede yaşayanların tehlike altında olduğunu belirtmişti.

APY Yönetim Kurulu Üyesi Baker: “Develer her yeri işgal etmişti, dışarı çıkamıyorduk”

Anangu Pitjantjatjara Yakunytjatjara Yönetim Kurulu üyelerinden biri olan Marita Baker, fazlasıyla tepki çeken olay hakkında konuştu. Marita Baker, “İnanılmaz bir sıcak altında sıkışıp kalmıştık. Dışarı dahi çıkamıyorduk. Develer her yeri işgal etmiş durumdaydı ve klimalardan dahi su içiyorlardı. Etraf develerle dolmuştu ve çocuklarımızın güvenliği için endişeliydik” açıklamalarını yaparak develerin öldürülmesinin gerekli olduğunu savundu.

Güney Avustralya Çevre ve Su İdaresi, daha önce yaptığı açıklamalarda sayıları artan develerin bölgenin doğal bitki örtüsüne de zarar vermeye başladığını açıklamıştı. Avustralyadaki toplam yabani deve sayısının 1 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Avustralya hükümeti de develerin öldürülmesiyle ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Hükümet, “İtlaf seçeneğine son seçenek olarak başvuruldu. Operasyon sırasında hayvanların acı çekmemesi sağlandı” açıklamasını yaptı. Hayvan hakları savunucuları ise hükümeti ve yerel yönetim idaresini farklı çözüm arayışlarını denememekle suçluyor.