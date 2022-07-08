Çin'in ulusal bilim merkezi tarafından sosyal medyada tüm Çin halkını ve dünyayı şok eden bir duyuru paylaşıldı. Merkez, temelde siyasi parti üyelerinin sadakatini ölçecek ve sadakatin artması için eğitim düzenleyecek bir yapay zeka geliştirmeye başladı.

Yapay zekâyı kullandığı alanlarla zaman zaman tartışma yaratan Çin, bugün dünya çapında yeniden gözleri üstüne çeken bir duyuru paylaştı. Çin’in Hefei Kapsamlı Ulusal Bilim Merkezi, sosyal medyada yaptığı duyuruda siyasi parti üyelerinin faaliyetlerinin ‘kalitesini ölçen’ ve ‘sorunları çözen' bir yapay zekâ geliştirmeye başladı

Paylaşılan duyuruda yapay zekânın detaylarına yer verilmese de, bu tanım aslında yapay zekânın temelde ne için geliştirildiğini gösteriyor: Yapay zekâ, basitçe parti üyelerinin sadakatini ölçecek. Weibo’da yapılan söz konusu duyuru, paylaşıldıktan kısa süre sonra platformdan kaldırıldı. Fakat paylaşım kaldırılmadan önce Internet Archive üzerinde paylaşımdaki videoda yer alanlar metin halinde kaydedildi.

Söz konusu videonun arşive alınan metninde şu ifadeler yer alıyordu:

“Parti-üye faaliyetlerinin kalitesinin garanti altına alınması, koordinasyon gerektiren bir soruna dönüşüyor. Bu ekipman, yüz ifadelerini, EEG okumalarını ve cilt iletkenliğini çıkarmak ve entegre etmek için AI teknolojisini kullanan ve etkinliğini daha iyi anlamak için ideolojik ve politik eğitimin konsantrasyon, tanıma ve ustalık düzeylerini tespit etmeyi mümkün kılan bir tür akıllı ideolojidir. İdeolojik ve politik eğitim organizatörleri için gerçek veriler sağlayabilir, böylece eğitim yöntemlerini geliştirmeye devam edebilir ve içeriği zenginleştirebilirler.”

Paylaşım silinmeden önce Çinli kullanıcılar, yeni teknolojiye karşı tepkilerini dillendirmeye başlamıştı. Paylaşımın altında pek çok yorumda mevcut parti üyelerindeki sadakat sorununu ideolojik eğitimlerle düzeltilmesi fikri ‘teknolojiyle beyin yıkama’ olarak betimlendirildi. Birçok kişi de elbette George Orwell’in 1984 romanına atıfta bulundu.