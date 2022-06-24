Çin, sosyal medya hakkında yayınladığı yeni yönetmelik ile birlikte influencerların sosyal mecralarda huku ve tıp gibi alanlarda konuşmalarını yasakladı. Bu alanlarda konuşulacak kişilere profesyonelliğini belgelerle kanıtlama zorunluluğu getirildi.

Son zamanlarda sosyal medyada pek çok yeni düzenlemeye imza atan Çin, bu düzenlemelerin bazılarıyla tartışmalar yaratmıştı. Daha önce 16 yaş altındakilerin canlı yayın yapmalarını, üzerine henüz geçtiğimiz haftalarda 18 yaşından küçüklerin canlı yayınlara bağış yapmasının önüne geçen Çin, bugün yeni bir kararla gündeme geldi.

Çin hükûmeti, bu hafta influencerlar ve yayıncılar için yayınladığı yeni kurallar listesinde öne çıkan bir kurala yer verdi. Hükûmet, influencerların sosyal mecralarda hukuk, tıp ve finans konularında konuşmalarını yasakladı. Yeni kural, her zamanki gibi insanları ikiye böldü.

Bu konularda konuşmak isteyenlerde profesyonellik aranacak:

Çin devletine bağlı medya kuruluşu Xinhua’ya göre yeni kurallar, internet yayını yapanlar, siyasi yönelimde ve kamu iletişiminde doğru tonu korumak ve temel sosyalist değerleri aktif olarak içermek zorunda olacak. Yukarıda yasaklanan konular hakkında konuşmak isteyenlerinse profesyonelliğini belgelerle kanıtlaması gerekecek.

Yeni kurallar, yukarıdaki konular gibi konularda konuşmayı yasaklamanın yanı sıra deepfake kullanımını ve ‘abartılı yaşam tarzının’ gösterildiği içerikleri de yasakladı. Üstelik yeni kuralların yalnızca içerik üreticileri için değil, haber yayınlayan herhangi bir yapay zekâ sürümü için de geçerli olduğu net bir şekilde belirtildi. Yani Çin’in internet polisleri, bireyler dışında yapay zekâlara da yaptırım uygulayabilecek.