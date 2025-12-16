Çin, Saatte 920 Km Hıza Ulaşan Görünmez Casus Uçağı CH-7'yi Resmen Uçurdu! [Video]

Çin ordusunun "görünmezlik" pelerini giymiş yeni insansız casus uçağı CH-7, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 920 km/s hız, hayalet tasarım ve yapay zekâ desteği... İşte ABD'yi tedirgin eden o anlar.

Teknoloji dünyasında rekabet sadece cebimizdeki telefonlarda değil, başımızın çok üzerindeki gökyüzünde de kıyasıya devam ediyor. Elon Musk'ın roketlerini bir kenara bırakın, bu sefer gözlerimizi Doğu'ya, Çin'in gizli hangarlarına çeviriyoruz. Uzun zamandır dedikodusu dönen, "uçtu uçacak" denilen Çin'in yeni nesil hayalet İHA'sı CH-7, sonunda teker kesti ve gökyüzüyle buluştu.

Peki bu uçuş neden bu kadar önemli? Çünkü karşımızda sıradan bir drone yok. Amerikan filmlerinden fırlamış gibi duran, B-21 Raider bombardıman uçağının "bebeği" diyebileceğimiz, kanatları gövdesiyle bütünleşmiş bir tasarım harikası var. Çinli mühendisler bu cihazla sadece fotoğraf çekmeyi değil, radarları yok sayarak en tehlikeli bölgelere sızmayı hedefliyor.

Hayalet tasarım, ürkütücü hız: CH-7 neler vadediyor?

Öncelikle şu hız meselesine bir açıklık getirelim. CH-7, saatte tam 920 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu hız, bir insansız hava aracı için "yakalayabiliyorsan yakala" anlamına geliyor. 10 metrelik uzunluğu ve 22 metreyi aşan kanat açıklığıyla bu dev kuş, 13 bin metre irtifaya, yani yolcu uçaklarının bile üzerine çıkıp orada saatlerce süzülebiliyor.

CH-7'nin kuyruksuz tasarımı ve gizlenmiş motor hava alıkları, onu düşman radarları için bir kabusa dönüştürüyor. Yani o yukarıdayken, aşağıdaki radar operatörü muhtemelen ekranında bir sinek bile görmeyecek. Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Akademisi (CASC), bu test uçuşunda otonom kalkış-iniş ve rota takibi gibi kritik yeteneklerin doğrulandığını söylüyor.

Sadece izlemiyor, gerekirse vuruyor

CH-7'nin gövdesinin altında sürprizler saklı. İç silah yuvalarında anti-radyasyon füzeleri ve hassas mühimmatlar taşıyabiliyor. Yani sadece düşman karargahını izlemekle kalmıyor, "Beni fark ettiniz mi?" diyerek o radarı imha etme yeteneğine de sahip. Yapılan resmî açıklamaya göre Çin'in insansız casus uçağı, 2.000 kilograma kadar yük taşıyabilecek.

Uzmanlar, bu uçağın özellikle Pasifik Okyanusu gibi geniş alanlarda, uçak gemilerini tespit etmek ve dost kuvvetlere "hedef burası, ateş serbest" verisi göndermek için tasarlandığını belirtiyor. Kısacası CH-7, modern savaşın oyun kurallarını değiştirebilecek bir "oyun kurucu" rolünde.

CH-7'nin ilk uçuşuna dair görüntüler: